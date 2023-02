Gemeente Amsterdam wil meedoen aan proef voor legalisering wietteelt

Drukte voor coffeeshop Prix d'Ami in de Haringpakkerssteeg. Beeld Marc Driessen

De gemeente onderzoekt welk stadsdeel mee kan doen, heeft burgemeester Femke Halsema aan het kabinet laten weten. De gemeente streeft ernaar om in mei een stadsdeel aan te wijzen.

De lokale driehoek - burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef - heeft in januari met het experiment ingestemd. Amsterdam heeft eerder al interesse getoond in deelname aan de proef, maar dit ‘bleek niet haalbaar vanwege het groot aantal (166) coffeeshops in de stad’, aldus de gemeente.

Eerst deden tien gemeenten mee aan de proef met de legale kweek, inkoop en verkoop van cannabis. “Het kabinet bereidt nu een uitbreiding van het experiment voor met een elfde gemeente. De wijziging van de Wet gesloten coffeeshopketen die dat mogelijk maakt, ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.”

Schaal en inwonerstal geschikt

Om mee te kunnen doen met de proef, moeten alle coffeeshops in de gemeente akkoord gaan met de regels van het experiment. In Amsterdam was dat onhaalbaar; maar een stadsdeel zou qua schaal en het inwonersaantal wél geschikt zijn voor deelname, aldus de gemeente. Amsterdam gaat binnenkort met de stadsdelen en de coffeeshopbranche in gesprek over de eventuele deelname. Momenteel worden gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‘over de verdere uitwerking’.

Burgermeester Halsema pleitte al langer om mee te doen aan de proef, omdat Amsterdam lang een internationale gidsfunctie heeft in het beleid rondom softdrugsgebruik. Volgens haar zou het experiment ‘mislukken’ als Amsterdam niet mee mocht doen.