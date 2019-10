Gemeente Amsterdam wil eigen statiegeldbeleid

Beeld ANP

Een onderzoek naar de mogelijkheden van een eigen statiegeldsysteem dook vorige week op tussen de nieuwe plannen van het stadsbestuur voor de gemeentereiniging en het voorkomen van zwerfvuil.

Het landelijk statiegeldbeleid gaat volgens de gemeente Amsterdam niet ver genoeg. Nu zit er alleen statiegeld op grote plastic flessen. Staatssecretaris Van Veldhoven besluit volgend jaar over de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes, waarna dit begin 2021 kan ingaan.

Dat heeft ze zo afgesproken met de bedrijven die de flesjes verkopen. Maar het bedrijfsleven krijgt eerst nog de kans een alternatief aan te dragen dat moet zorgen voor 70 tot 90 procent minder flesjes bij het zwerfvuil.

Blik niet uitgesloten

Tot verdriet van de gemeente Amsterdam zullen supermarkten en andere verkooppunten niet worden verplicht de statiegeldflessen in te nemen. Een andere kanttekening die de gemeente plaatst, is dat blikjes tot voor kort buiten schot bleven.

Volgens Van Veldhoven mag Amsterdam erop vertrouwen dat er snel statiegeld komt op flesjes én blikjes. Vorige week sprak voor het eerst ook een Kamermeerderheid zich uit voor statiegeld op blikjes.

Omdat tussen het zwerfvuil alleen maar meer flesjes worden gevonden, heeft de staatssecretaris al besloten de knoop over de invoering van statiegeld een half jaar eerder door te hakken dan oorspronkelijk gepland. “Tenzij er iets heel radicaals gebeurt, mogen we ervan uitgaan dat we volgend voorjaar besluiten statiegeld landelijk in te voeren.”

Etiketvermelding

Van Veldhoven is niet enthousiast over de mogelijkheid dat elke gemeente met eigen statiegeldbeleid komt. Met een lappendeken van lokale regels zal het er voor de consument niet eenvoudiger op worden.

Milieuorganisatie Recycling Netwerk kan zich wel wat voorstellen bij een gemeentelijk statiegeldsysteem. De Vlaamse kustgemeente Bredene heeft al een eigen systeem met statiegeld op flesjes én blikjes.

De moeilijkheid is wel dat het statiegeld niet vermeld wordt op het etiket, zegt Rob Buurman van Recycling Netwerk. Maar door alle verkooppunten per verpakking een milieuheffing van 5 of 10 cent te laten rekenen, is de invoering van statiegeld door een gemeente wel degelijk mogelijk, denkt hij. Flesjes en blikjes kunnen dan bijvoorbeeld teruggebracht worden in automaten van de gemeente.