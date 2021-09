Gemeente Amsterdam tevreden over controle van coronapas in horeca

In Café Nol ging het er zaterdag vrolijk aan toe. Beeld Jakob van Vliet

“Wij hebben weinig signalen gekregen dat de regels niet zouden zijn nageleefd in de horeca,” zegt een woordvoerster van de gemeente. Volgens de zegsvrouw heerste er een goede sfeer in de uitgaansgebieden. “Het was gemoedelijk en druk.”

Er is goed overleg geweest tussen de gemeente en horecaondernemers. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten sinds zaterdag in onder meer horecagelegenheden aantonen dat zij recent negatief getest zijn op het coronavirus, hiervan hersteld zijn of hiertegen volledig gevaccineerd zijn.

Eerder had burgemeester Halsema aangegeven alleen bij ‘excessen’ te handhaven op de coronapas. Vorige week voegde ze daar wel een waarschuwing aan toe: schenden van sluitingstijden of niet stelselmatig controleren op de coronapas kan leiden tot boetes en sluiting.