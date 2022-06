Gemeente Amsterdam stopt voorlopig met uitdelen hoge Airbnb-boetes bij particuliere verhuurders

Beeld Dingena Mol

Donderdag kwamen ruim twintig Amsterdammers naar de Stopera om vragen te stellen over de hoge boetes die ze hebben gekregen door vakantieverhuur. Een van de insprekers vertelde dat hij 550 euro verdiende door een week zijn woning te verhuren, maar vervolgens een boete van 11.600 euro kreeg door een administratieve fout. “Deze boete stort mijn gezin met twee jonge kinderen in één keer in een financiële noodsituatie.”

Zijn verhaal is niet nieuw. In Het Parool deden verschillende gedupeerden onlangs hun beklag over de boetes die ze kregen na het maken van administratieve fouten. Zij hebben bijvoorbeeld hun verhuur niet aangemeld bij de gemeente of het registratienummer en vergunningsnummer kwamen niet overeen.

Geraakt

Bijkomende frustratie is dat gedupeerden zich vaak niet gehoord voelen door beleidsmakers. “Uw verhaal raakt mij,” zei wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting). “Jullie zien weinig medeleven vanuit gemeente; dan bij deze in ieder geval van mij.”

De nieuwe wethouder van GroenLinks ging haar betoog verder door te stellen dat de gemeente in gesprek gaat met de mensen die een bezwaar tegen de boetes hebben gemaakt. Zij hoeven hun boetes voorlopig niet te betalen. Pels: “Ik kan niet precies zeggen wat we gaan doen met de boetes die zijn uitgedeeld. We gaan geen loze beloftes doen en moeten dat juridisch uitzoeken.”

Wel deed ze de toezegging dat er voorlopig geen nieuwe boetes worden uitgedeeld. In het onlangs verschenen coalitieakkoord staat dat de gemeente illegale hotels wil blijven bestrijden met hoge boetes, maar dat het boetesysteem voor particulieren aangepast gaat worden. Pels zegt bezig te zijn met het beleid, maar dat dit ‘morgen’ nog niet klaar is. Pels: “Mijn voorstel is dat we doorgaan met handhaven, maar dat we geen nieuwe boetes opleggen totdat nieuw beleid is vastgesteld.”

‘Had voorkomen kunnen worden’

Raadslid Rogier Havelaar (CDA) verzet zich al langer tegen de hoge boetes en pleit net zoals Denk en VVD tegen het beleid. Vorig jaar september vroeg hij aan de raad om het beleid te veranderen, maar hij kon niet op steun rekenen van onder meer PvdA, GroenLinks en D66. “Dit had voorkomen kunnen worden.”

Havelaar wil dat het nieuwe stadsbestuur de ‘leefbaarheidsboetes’ ook aanpast. Zo zat één gedupeerde in het publiek die niet wist dat kinderen werden meegeteld als gasten – terwijl hij een ruime woning heeft en daar ‘makkelijk’ meer dan de toegestane vier gasten kunnen overnachten. Hij kon ook op een boete van 11.700 euro rekenen.

Pels was echter stellig en zei dat deze gedupeerden niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Pels: “Er zit een groot verschil tussen administratieve fouten of meldingen waar daadwerkelijk overlast is geweest. Een administratieve fout is helder, anders moeten we willekeur toepassen. De raad heeft niet voor niets deze regels bedacht.”

Havelaar vroeg de wethouder om ‘niet te snel en te strak’ te zijn – en Pels zei ‘zelf wel haar tempo te kunnen bepalen’ – maar desondanks is hij blij met de stappen die de gemeente maakt. “De manier waarop Amsterdam met Amsterdammers is omgegaan is ronduit schandalig. Ik zie eindelijk een ommekeer in de raad en de empathie lijkt terug te komen. Het belangrijkste is nu om zo snel mogelijk het inhumane boetebeleid aan te passen, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord.”