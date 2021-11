Gemeente Amsterdam steunt Hortus met 900.000 euro voor duurzame drieklimatenkas

Beeld PR HORTUS

Het project kost in totaal 4,6 miljoen euro en met de 900.000 euro van de gemeente is Hortus een grote stap dichter bij dit doel.

De drieklimatenkas stamt uit 1993 en is nodig aan vernieuwing toe. De nieuwe kas wordt volledig CO₂-neutraal met duurzaam gebruik van regenwater, energie en warmte. In drie klimaatzones wordt het verhaal verteld van biodiversiteit en klimaat: een tropische jungle, een woestijnkas en een ruimte die volledig gewijd wordt aan Kaapse planten.

Jakob Wedemeijer, wethouder Openbare Ruimte en Groen: “We dragen graag bij aan het verduurzamen van de drieklimatenkas van de Hortus. Een prachtige kas met een belangrijk verhaal over waarom het juist zo belangrijk is om zuinig om te gaan met energie.”

Een eerste stap in duurzaamheid werd in 2016 al gezet door de koppeling van het warmte-koudesysteem (WKO) van de Hermitage Amsterdam. Hierdoor ontvangt de Hortus de restwarmte van de Hermitage voor de verwarming van de kassen, en stuurt zij het afgekoelde water weer terug voor koeling van de kunst.

Opening

“De Hortus is ongelooflijk blij met deze genereuze steun van de gemeente. Het verhaal van klimaat en biodiversiteit is actueler dan ooit. En waar kunnen we in Amsterdam dit verhaal beter vertellen dan in een duurzame kas met planten van over de hele wereld,” zegt Carlien Blok, directeur van de Hortus.

Naast de gemeente Amsterdam dragen de Hortus zelf, haar Vriendenvereniging en diverse fondsen en donateurs bij aan het project. De financiering is nog niet rond, maar de organisatie hoopt de kas te kunnen openen in het Amsterdamse jubileumjaar 2025. Dan bestaat de stad 750 jaar.