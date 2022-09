Gemeente Amsterdam sommeert sluiting Getir-darkstore in Rijnstraat

Een flitsbezorger van Getir bij een darkstore in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

De gemeente zegt te handelen ‘naar aanleiding van een handhavingsverzoek voor deze vestiging’. “We zien ook hier een vestiging met op de stoep geparkeerde fietsen en de overlast die gepaard gaat met distributie vanuit een relatief klein pand,” zegt wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening). “Dit woon-winkelgebied vraagt om een open uitstraling: toegankelijke winkels waar je in en uit kan lopen. Flitsbezorging past niet op een dergelijke plek en daarom treden we hier op.”

Getir kan nog een zienswijze indienen om de gemeente op andere gedachten te brengen.

Darkstore Da Costastraat

Een Getir-vestiging in de Da Costastraat in West moet uiterlijk woensdag zijn deuren sluiten van de gemeente. De flitsbezorger laat dinsdag echter weten dat de darkstore open blijft, omdat die alsnog zou ‘voldoen aan de juridische vereisten van de gemeente’, aldus een woordvoerder. De vestiging is namelijk omgebouwd tot supermarkt.

“We hebben de gemeente in detail geïnformeerd hoe we aan deze vereisten voldoen,” zegt de woordvoerder. “Een van de maatregelen die we hebben genomen is dat de vestiging volledig toegankelijk is gemaakt voor consumenten. Getir zal tevens doorgaan met thuisbezorgen, net als de vele bedrijven en winkels die ook inzetten op thuisbezorging.”

Eerder bouwde Getir de darkstore in de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp al om tot een kleine supermarkt. Dat gebeurde nadat de rechter de gemeente in juli gelijk gaf dat de darkstore inderdaad niet in het bestemmingsplan paste en niet onder de noemer ‘detailhandel’ zou vallen. Vlak voor de uitspraak bracht Getir echter wijzigingen aan in de vestiging. Zo werd de folie voor de ramen verwijderd en kwam er een toonbank zodat consumenten ter plekke producten konden kopen en meenemen.

De gemeente kijkt nu naar deze nieuwe winkelvorm van Getir en beslist later of ze (via de rechter) de vestigingen in de Da Costastraat en Eerste Jacob van Campenstraat alsnog wil sluiten.

Afwegingskader

Het college zegt uiterlijk begin oktober het nieuwe ‘paraplubestemmingsplan’ voor flitsbezorgers vast te willen stellen voor inspraak. Er wordt dan vastgelegd waar vestigingen wel mogelijk zouden zijn. Zoals het afwegingskader er nu uitziet zouden darkstores niet meer toegestaan zijn in woonwijken en alleen nog bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Alleen op industrieterreinen zouden de darkstores nog welkom zijn.

De flitsbezorgers noemen het nieuwe beleid ‘onrechtvaardig’ en zeggen dat het hun verdienmodel in gevaar brengt. Als het nieuwe bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis ligt, kunnen ook bewoners hun zienswijze indienen.