Gemeente Amsterdam scheldt toch deels huur kwijt en zet 10 miljoen apart

Beeld Joris Van Gennip

Dat maakt wethouder Touria Meliani (vastgoed) woensdag aan de gemeenteraad bekend. Amsterdam verhuurt zo'n 1500 gemeentepanden aan 1200 huurders, vaak commerciële bedrijven als cafés of winkels.

Al maanden is er grote ophef bij gemeentehuurders over het gedrag van Amsterdam, dat in tegenstelling tot veel commerciële verhuurders tot nu toe geen huren kwijtscheldt. Vorig jaar heeft geen enkele ondernemer die zijn pand van de gemeente huurt, korting gekregen terwijl zeker 31 dat wel hadden gevraagd.

‘Bepaalde huurders’

Dat zal nu veranderen. Het college belooft ‘bepaalde huurders’ tegemoet te komen. “Het is voor de gemeente niet mogelijk alle huurders dezelfde korting te geven,” aldus de wethouder. “Niet voor iedere huurder is de situatie hetzelfde en niet voor iedereen is de nood even hoog. Daarnaast is de gemeente beperkt in haar financiële middelen die zij van het rijk ontvangt. Het inzetten van gemeenschapsgeld voor huurkorting vraagt om een zorgvuldige afweging.”

Wie voor korting in aanmerking komt, zal volgens Meliani worden vastgesteld in overleg met ondernemersorganisaties. De steunpot van 10 miljoen bedraagt ongeveer 15 procent van de totale commerciële huurinkomsten van de stad (66,4 miljoen euro per jaar). De gemeente overweegt om de noodsteun te financieren door ‘commerciële’ panden te verkopen.

Terugbetalen in zes jaar

Naast huurkorting wordt de betaling van de huur voor de meeste huurders opgeschort tot 1 juli van dit jaar. Inmiddels hebben die een huurachterstand opgebouwd van 13 miljoen euro. Ook mogen ondernemers de sinds april vorig jaar opgeschorte huren vanaf deze zomer in zes jaar terugbetalen, in plaats van in twee jaar zoals tot nu de bedoeling was.

“Een terugbetalingstermijn van 2 jaar kan voor ondernemers leiden tot een relatief zware schuldenlast in de eerste jaren van opbouw na de crisis,” aldus Meliani. “Wij willen ervoor zorgen dat de huurschuld aan de gemeente niet onevenredig zwaar drukt op hun bedrijfsvoering.”

“Dit voelt goed en toont begrip voor de penibele toestand waarin veel huurders verkeren,” zegt een woordvoerder van Horeca Nederland Amsterdam. “De steunpakketten van de landelijke overheid zijn voor onze sector niet voldoende om bedrijven overeind te houden. Huur is een grote kostenpost, naast uitstel is een korting van heel belangrijk. We zijn oprecht blij dat de gemeente deze stap nu zet en maatwerk wil toepassen.”

VNO: huurkorting voor iedereen

Ook ondernemersvereniging VNO-NCW is blij met de verlenging van de terugbetalingstermijn naar zes jaar, maar vindt nog altijd dat de gemeente tekort schiet bij het kwijtschelden van huur. “Het blijft overeind dat zíj bepalen wie daarvoor in aanmerking komt,” zegt voorzitter Hans Bakker van afdeling Amsterdam. “Tot nu moest je daarvoor bijna onder water staan.”

VNO gaat ook niet in op het aanbod van de gemeente om mee te denken wie wel en wie geen korting krijgt. “We zijn wel bereid voor overleg, maar gaan niet meebepalen welke regels gehanteerd moeten worden. Dat hoeft ook niet, want daarover zijn rechters heel duidelijk.” Eind januari bepaalde een rechter dat kwijtschelding van 50 procent van de huur bij coronaslachtoffers reëel is.

“Wij willen dat iedereen die aantoonbaar door de lockdown is getroffen, wordt gecompenseerd. Dat moeten de commerciële verhuurders ook doen. Ik begrijp niet dat de gemeente het zichzelf zo moeilijk maakt. Doe niet zo moeilijk. Dit moet ook geen maanden gaan duren.”

“Dit is voorzichtig goed nieuws voor ondernemers die huren van de gemeente,” zegt VVD-raadslid Claire Martens. “We zijn blij dat de wethouder serieus naar onze voorstellen heeft gekeken en met ondernemers om tafel is gegaan. Coulance met terugbetaaltermijnen en huren kan faillisementen, schulden, werkloosheid en leegstand voorkomen.”