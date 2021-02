Gemeente Amsterdam: schaats in eigen wijk, bij te grote drukte volgt sluiting

Schaatsen in het Westerpark. Beeld Nosh Neneh

Na weer een nachtje waarbij de temperatuur op sommige plekken -10 graden Celsius heeft aangetikt, is de ijsvloer op veel plekken in de stad sterk genoeg om op te schaatsen. De volle zon die die de komende dagen verwacht wordt zal ervoor zorgen dat naar verwachting tienduizenden mensen het ijs op gaan.

Hoewel de coronaregels onverkort van kracht zijn − anderhalve meter afstand houden en geen groepsvorming − moedigt de gemeente de Amsterdammers van harte aan om deel te nemen aan de ijspret. “Ga lekker het ijs op waar dat kan en doe het veilig,” stelt een zegsman van de stad. “Laten we verder vooral genieten van deze unieke dagen en samen ijspret maken. Bevroren water is geluk.”

Waar veel andere gemeenten en regio’s in Nederland stress krijgen van de bezoekerspiek, denk aan het besneeuwde Limburgse heuvelland of de gemeenten rond de Gooise meren, blijft de hoofdstad nu juist behoorlijk relaxed.

Door de drukte van afgelopen zomer, toen juist de warmte voor veel bezoekers in parken en winkelstraten zorgde, is de stad voorbereid. Mascha ten Bruggencate, voorzitter van stadsdeel Centrum: “Waar het op land heel druk was, wordt het waarschijnlijk ook op het ijs heel druk.” Van paniek is op het stadhuis in het geheel geen sprake, zegt ze. “Mijn moeder waarschuwde vroeger altijd dat ik alleen het ijs op mocht als er veel andere mensen op stonden. Nu wil je juist dat mensen dat niet doen.”

Vuistregels

Om de mensenmassa in goede banen te leiden gelden enkele vuistregels. Schaats vooral in eigen buurt, en vermijd de grachten omdat het daar waarschijnlijk druk wordt, aldus de gemeente. Net als in de kleine straatjes kan er ook op het ijs eenrichtingsverkeer worden ingesteld, zodat schaatsers elkaar niet kruisen. Als het echt te druk wordt, aarzelt de stad niet om delen van het ijs af te sluiten.

De gemeente heeft een druktekaart op de website staan, doorlopend gevoed door de metingen van tientallen handhavers en toezichthouders, die doorgeven hoe veel mensen op het ijs staan. “Ik hoop dat mensen zich aan de regels houden, hoe treurig zou het zijn als we moeten handhaven op het ijs,” zegt Ten Bruggencate.

Het voordeel van ijspret in Amsterdam ten opzichte van andere gemeenten is dat de stad waterrijk is en dus relatief veel oppervlakte heeft om op te schaatsen. “Er is heel veel water in Oost, dus je kunt makkelijk een plek vinden waar het niet heel erg druk is,” zegt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter van Oost.

De voorzitters verwelkomen schaatsers dan ook in hun eigen wijken. “Ik begrijp heel goed dat onze inwoners tijdens deze vervelende pandemie wat lichaamsbeweging en ijspret willen. Vooral doen! Zuidoost heeft genoeg mooie plaatsen,” zegt stadsdeelvoorziter Tanja Jadnanansing.

Diep water

“Het Nelson Mandelapark en de Bijlmerweide zijn in het verleden aantrekkelijke plaatsen voor ijspret gebleken. Het ijs is niet overal even betrouwbaar. Stap nooit alleen op het ijs en vermijd plekken met diep water zoals de Gaasperplas. Hoe dieper het water des te kleiner de kans dat het ijs dik en veilig is.”

Poorter: “Ik verheug me erop dit weekend met mijn zoons op het ijs te staan. Ze hebben in de Kerstvakantie schaatsles gehad op de Jaap Edenbaan en kunnen nu lekker op natuurijs schaatsen.”