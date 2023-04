Gemeente Amsterdam roept kabinet op btw op groente en fruit toch te verlagen

Beeld Getty Images

In het regeerakkoord van Rutte IV zijn plannen aangekondigd om de btw op groente en fruit naar nul te brengen. Na het verschijnen van een rapport waarin staat dat dit juridisch riskant en lastig uitvoerbaar is, lijken de plannen te stranden. Daarom benadrukt de gemeente opnieuw welke positieve effecten een verlaging van de btw zal hebben op de bestrijding van overgewicht.

In de oproep, die is ondertekend door tientallen raadsleden en wetenschappers, wordt uitstel of afstel van de plannen ‘zeer onverstandig’ genoemd. ‘Schuif deze hete aardappel niet langer van het bord, een btw-verlaging op groente en fruit is effectief, uitvoerbaar en er is maatschappelijk draagvlak voor.’

In het rapport dat is uitgevoerd in opdracht van het kabinet, wordt de effectiviteit van de maatregel juist betwist. Behalve op praktische bezwaren wordt ook gewezen op het mislopen van btw-inkomsten. In de oproep van de gemeente ligt de focus op welke gezondheidswinsten de maatregel op termijn kan bieden: ‘meer levensgeluk, lagere zorgkosten van een gezondere bevolking, hogere arbeidsparticipatie en minder arbeidsongeschiktheid’.

‘Onbegrijpelijk dat het kabinet aarzelt’

Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Armoede) noemde het eerder al onbegrijpelijk als het Den Haag niet gaat lukken de plannen door te voeren. “Het was een van de populairste maatregelen in het regeerakkoord, maar toch lijkt het kabinet te aarzelen. Onbegrijpelijk, want het is broodnodig dat gezonde voeding voor iedereen betaalbaar en toegankelijk wordt.”

In 2021 vond de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS) al dat de overheid moet meer doen om gezond eten te promoten en ongezond gedrag tegen te gaan. Het adviesorgaan pleitte voor verlaging van de btw op groenten en fruit, een verbod op reclame voor ongezond voedsel en invoering van een suikertaks, en dat heeft het kabinet vervolgens opgenomen in het regeerakkoord.

De gemeente roept het kabinet op om een voorbeeld te nemen aan landen als Spanje, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk, die de invoering van btw-verlaging op groente en fruit recent hebben ingevoerd. ‘Probleemloos en met resultaat.’