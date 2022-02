Gemeente Amsterdam ‘ontmoedigt’ hulpaanvraag van mensen met geld: ‘Terwijl ze daar wel recht op hebben’

Bij de gemeente staan op dit moment 1550 mensen op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp. Beeld ANP

Ook hulpbehoevende mensen met een hoog inkomen hebben recht op ondersteuning, zeggen advocaat Matthijs Vermaat en Cliëntenbelang. Maar de gemeente probeert via buurtteams en zorgaanbieders met een ontmoedigingsbeleid de lange wachtlijsten aan te pakken, zo is de indruk. Vermaat en Cliëntenbelang vinden dat de gemeente de oplossing in Den Haag moet zoeken en niet de hulpbehoevenden mag duperen. “Door het nieuwe beleid van de gemeente dreigen mensen die huishoudelijke hulp niet zelf kunnen organiseren en een hoog inkomen of vermogen hebben, het ook niet meer krijgen,” zegt Vermaat.

Hij staat vaak cliënten bij die vastlopen bij de WMO. Gemeenten kunnen via deze wet mensen steunen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het rijk heeft in 2019 bepaald dat de eigen bijdrage voor deze hulp niet meer afhankelijk is van het inkomen. Iedereen betaalt zodoende hetzelfde tarief van 19 euro per maand.

Hulp voor 19 euro per maand

In totaal staan er 1550 mensen op de wachtlijst bij de gemeente om via de WMO huishoudelijke hulp te krijgen. Om de wachtlijst te verkleinen wil de gemeente nu dat buurtteams en zorgaanbieders mensen met een hoog inkomen ontmoedigen om nog huishoudelijke hulp aan te vragen. Hun wordt vanwege hun hoge inkomen of vermogen gevraagd het zelf te regelen. “Je ontzegt nu mensen de hulp waar ze wel recht op hebben,” aldus Vermaat.

De advocaat vindt dat de gemeente de oplossing vooral in Den Haag moet zoeken. De Kamer kan bijvoorbeeld de wet aanpassen en mensen met een hoog eigen vermogen of inkomen een hogere eigen bijdrage laten betalen. Volgens de advocaat houdt de huishoudelijke hulp ook vaak ‘een oogje in het zeil’ bij mensen thuis en is het ook bedoeld als een stukje zorg. Daarbij zou inkomen of vermogen dus geen rol moeten spelen.

Laagdrempelig blijven

Ook Cliëntenbelang trok onlangs aan de bel over het ‘ontmoedigingsbeleid’ van de gemeente. De organisatie die hulpbehoevenden in Amsterdam bijstaat, ziet liever dat de gemeente mensen met een groot eigen vermogen of een hoog inkomen ‘in een communicatiecampagne zou oproepen zelf huishoudelijke hulp in te huren’ in plaats van dit te stimuleren via de buurtteams en zorgaanbieders. Het bezoeken van de buurtteams en zorgaanbieders zou voor iedereen namelijk ‘laagdrempelig’ moeten blijven en daarom vindt Cliëntenbelang een communicatiecampagne ‘een beter middel’.

De organisatie vindt het daarnaast net als Vermaat ‘reëel dat mensen met een hoger inkomen zelf betalen voor een huishoudelijke hulp,’ zegt Fatima Ouariachi, beleidsmedewerker van Cliëntenbelang. “Zo komt de hulp van de gemeente terecht bij de mensen die het niet zelf kunnen betalen. Maar omdat de gemeente de door het rijk vastgestelde regels niet kan veranderen, is ‘ontmoedigen’ de enige andere manier om de wachtlijsten te verkorten. Dit zal een beetje helpen, maar de echte oplossing moet van het rijk komen.”

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) beaamt dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voert: “De wachtlijst voor hulp in de huishouding is te lang en Cliëntenbelang en ik willen allebei een verkorting van deze wachtlijst, zodat mensen die de huishoudelijke hulp zelf niet kunnen betalen zo snel mogelijk aan de beurt komen. Ik ben echter van mening dat de algemene campagne die Cliëntenbelang graag wil niet effectief is. Bovendien heeft dit als risico dat mensen die je juist wel wilt helpen niet meer om hulp vragen, ook op andere domeinen. Veel zorgvuldiger is het om met mensen zelf het gesprek aan te gaan, zodat maatwerk kan worden ingezet.”