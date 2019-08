Gemeente Amsterdam mag ict-medewerker uit bestuur Haga Lyceum niet schorsen

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Dat heeft de kortgedingrechter donderdag gevonnist. De ambtenaar, Mohammed Laamimach, had in 2013 toestemming gekregen van zijn werkgever, stadsdeel Nieuw-West, voor een nevenfunctie als schoolbestuurder bij SIO. In 2017 opende deze stichting een school, het orthodox islamitische Cornelius Haga Lyceum.

Begin 2019 werd de gemeente gewaarschuwd door de AIVD dat er op de betreffende school veel zorgen zijn over antidemocratische tendensen, en banden tussen leidinggevende personen op de school en een terroristische organisatie. Ook de onderwijsinspectie schreef een kritisch rapport, vooral over de rol van het schoolbestuur.

De gemeente besloot op 12 maart om de aan Laamimach verleende toestemming voor de nevenfunctie, in te trekken waardoor hij gedwongen werd om te kiezen tussen zijn werk of zijn werkzaamheden voor de school. De gemeente is bang voor belangenverstrengeling. Ook werd hij geschorst, met behoud van salaris, in afwachting van een bezwaarprocedure die Laamimimach was begonnen.

De rechter oordeelt niet of de zorgen van de gemeente terecht zijn, maar beslist wel dat Laamimach niet geschorst mag worden zolang de bezwaarprocedure die hij heeft ingediend, nog loopt. 13 augustus is een hoorzitting over de kwestie.

Het is de vraag of de gemeente die bezwaarprocedure wel zal winnen. In juli heeft minister Arie Slob (onderwijs) al een aanwijzing heeft gegeven dat het bestuur al zijn taken moet overdragen aan een interim-bestuurder. In dat geval verdwijnt de dubbelfunctie van Laamimach en daarmee ook het risico op belangenverstrengeling.