Gemeente Amsterdam krijgt ton voor onderzoek dat leidde tot boek Het verraad van Anne Frank definitief niet terug

De onderzoekers tijdens de presentatie van een onderzoeksrapport over het boek Het verraad van Anne Frank. In het rapport worden de belangrijkste argumenten van het recent verschenen boek kritisch bekeken. Beeld evert Elzinga / ANP

Dat schrijft wethouder Alexander Scholtes donderdagmiddag aan de gemeenteraad. De gemeente wilde 100.000 euro terugvorderen, nadat was gebleken dat het boek Het verraad van Anne Frank met ondeugdelijk bewijs notaris Arnold van den Bergh als vermoedelijke verrader van Anne Frank had aangewezen.

Het geld was door de gemeente aan Proditione Media gegeven voor het onderzoek, mits de dataset ook publiekelijk gedeeld kon worden. Maar het boek werd afgebrand door historici; de gemeente nam vervolgens afstand van het boek en wilde het geld laten terugvorderen.

In februari kwam toenmalig wethouder Shula Rijxman in de problemen nadat zij op basis van juridisch advies had gezegd dat terugvordering niet mogelijk was, maar dat bleek slechts een mondelinge mededeling van een ambtenaar te zijn geweest. Die uitleg werd niet geaccepteerd, waarna ze een second opinion beloofde.

Volgens Scholtes, die het dossier na het vertrek van Rijxman als wethouder overnam, blijkt terugvordering echter definitief niet mogelijk. Het toegekende bedrag was namelijk geen subsidie, waardoor er geen voorwaarden aan verbonden waren. Het ingehuurde advocatenkantoor constateerde daardoor dat het geld daardoor niet opeisbaar is. De gemeente zegt de interne processen aan te scherpen om dit in de toekomst te voorkomen.

Uiteindelijk heeft het onderzoek voor Het verraad van Anne Frank wel tot een hoop onderzoeksdata geleid. Onderdeel van de deal was dat de gemeente die data publiekelijk toegankelijk mag maken, waarbij werd gemikt op 1 april. Maar, schrijft Scholtes nu, ook dat stuit op moeilijkheden.

Verschillende personen die geïnterviewd zijn, zouden hun verslag nooit hebben kunnen inzien om het goed te keuren. De gemeente wil nu dat dit gebeurt voordat de onderzoeksdata publiek toegankelijk worden. ‘Bovendien zal de dataset in overleg met de nabestaanden van de in het boek beschuldigde persoon, voorafgaand aan publicatie in het stads­archief ter beoordeling aan een aantal wetenschappelijke onderzoekers worden voorgelegd,’ aldus Scholtes.

Daarnaast is uitgever HarperCollins per brief verzocht de gemeente Amsterdam niet langer in het dankwoord van het boek op te nemen. In januari lanceerde de uitgeverij nog een paperbackversie waar de naam van de gemeente in genoemd werd. Ook wil de gemeente, in overleg met nabestaanden, eventueel geld beschikbaar stellen om op basis van de onderzoeksdata nieuw wetenschappelijk onderzoek te doen.