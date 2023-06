Gemeente Amsterdam koopt nieuwe vuilniswagens op diesel: ‘Verkeerde signaal’

Bij de aanschaf van nieuwe vuilniswagens kiest Amsterdam niet voor uitstootvrij, maar voor dieselmotoren. Het ‘verkeerde signaal’ en ‘niet eerlijk’, vindt het bedrijfsleven dat vanaf 2025 met nieuwe dieseltrucks de stad niet meer in mag.

De gemeente Amsterdam is een aanbesteding gestart voor 37 vuilniswagens op diesel en dat heeft verbazing gewekt. Vanaf 2030 wil Amsterdam alleen nog uitstootvrij transport binnen de Ring A10. Al vanaf 2025 moet dit een ‘uitstootvrije zone’ worden voor taxi’s, bestelauto’s én vrachtauto’s.

Daarop zijn wel uitzonderingen en precies daar wil Amsterdam een beroep op doen met zijn nieuwe vuilniswagens. Nieuwe, na 2025 aangeschafte vrachtwagens en bestelauto’s op diesel zijn straks niet meer welkom binnen de ring. In de aanbestedingsvoorwaarden vraagt de gemeente daarom uitdrukkelijk om vuilniswagens die vóór 2025 op kenteken zijn gezet. Opmerkelijk is bovendien dat de vuilniswagens worden gekocht inclusief tien jaar reparatie, onderhoud en schadeherstel.

De aanbesteding roept veel vragen op bij Walther Ploos van Amstel, die als lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam verstand heeft van transport in en om de stad. Het begint er al mee dat Amsterdam niet kiest voor elektrische vuilniswagens. De gemeente geeft daarmee niet het goede voorbeeld, vindt Ploos van Amstel. ‘Er zijn alternatieven genoeg,’ schrijft hij op zijn weblog. De gemeente heeft ook al twee elektrisch aangedreven vuilniswagens.

Niet chic

Hij noemt het verder ‘niet chic’ dat de gemeente precies de uitzonderingen aangrijpt die er zijn voor transport binnen de uitstootvrije zone vanaf 2025. “Ze kennen als geen ander de regels.” Die uitzonderingen zijn eerder deze maand aangekondigd door wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).

Volgens de aanbestedingsvoorwaarden leggen leveranciers zich erop vast dat ze de vuilniswagens vanaf 2030 moeten terugkopen als de gemeente dat wil tegen een nu al overeengekomen prijs. Leveranciers zullen dit doorberekenen in de prijs die ze de gemeente nu vragen voor de vuilniswagens, redeneert Ploos van Amstel. Omdat meer steden na 2030 geen dieseltransport meer willen in hun centrum, zullen de vuilniswagens tegen die tijd niet erg gewild zijn. Daarmee komt dit wat hem betreft neer op een versnelde afschrijving van deze vuilniswagens.

Ontluisterend

Bedrijvenkoepel MKB Amsterdam noemt de aanschaf van de vuilniswagens op diesel ‘ontluisterend’ en ‘niet eerlijk’. “Afschrijven in vijf jaar kunnen bedrijven zich natuurlijk never nooit veroorloven,” zegt vicevoorzitter Guido Frankfurther.

MKB Amsterdam zegt zijn leden op te zwepen om zo snel mogelijk te investeren in uitstootvrije bestelauto’s en vrachtwagens. “Ze krijgen er een schone en leefbare stad voor terug, ook voor hun klanten en hun personeel,” zegt Frankfurther.

Dat de gemeente meteen deze uitzondering aangrijpt en kiest voor vuilniswagens op diesel noemt Frankfurther daarom ‘het verkeerde signaal’. MKB Amsterdam dringt aan op ruimere overgangsregelingen voor bedrijven die na 2025 met een relatief schone, maar nog niet helemaal uitstootvrije vrachtwagen of bestelauto het centrum van Amsterdam in willen.

Wethouder Zita Pels (Afval) stelt via een woordvoerder dat de gemeente eigenlijk had gepland rond deze tijd elektrische vuilniswagens te bestellen. Die zijn ook te koop, erkent zij, maar Amsterdam ziet daar toch van af omdat nu blijkt dat er begin 2025 op de gemeentewerven te weinig capaciteit is op het elektriciteitsnet om het zware materieel ook op te laden. Daarmee zou de gemeente in de knel kunnen komen met het ophalen van het huisvuil. Pels belooft volgend jaar een aanbesteding te starten met louter uitstootvrije vuilniswagens.

Met de nieuwe vuilniswagens op diesel worden verouderde en relatief vervuilende vuilniswagens vervangen. De nieuwe vuilniswagens zijn daarmee vergeleken een stuk schoner. Pels benadrukt dat het gaat om een landelijk afgesproken uitzondering. Volgens Pels kunnen de 37 vuilniswagens, circa 20 procent van het totaal in Amsterdam, ook na 2030 nog ingezet en verkocht worden, maar de wethouder erkent wel dat ze in principe in vijf jaar afgeschreven worden.