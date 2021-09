Gemeente Amsterdam investeert flink in de stad om uit coronacrisis te komen

Wethouder Victor Everhardt, president Tracey Davies van het evenement Money2020, burgemeester Femke Halsema en Paul Riemens, ceo van de RAI, tijdens het startschot voor de terugkeer van zakelijke evenementen in de stad. Beeld ANP

Wethouder Financiën Victor Everhardt (D66) heeft donderdag de begroting voor 2022 gepresenteerd. De coronacrisis is dan langzaam naar de achtergrond aan het verdwijnen, de impact is nog altijd voelbaar in de stad. Met name in de creatieve sector, de horeca- en de toerismebranche zijn harde klappen gevallen.

Bovendien verwacht de gemeente dat veel Amsterdammers pas de komende jaren de gevolgen van de coronacrisis gaan voelen. Amsterdammers zullen in de bijstand, WW of schuldhulpverlening komen als het rijk in oktober de steunpakketten stopzet.

De gemeente sorteert hierop voor. Everhardt: “We investeren volgend jaar ruim 850 miljoen euro om de bewoners te helpen, maar ook om het onderhoud en de groei van de stad te bekostigen. Deze investeringen zorgen onder meer voor extra werkgelegenheid en goede voorzieningen als scholen.”

Dat geld moet wel ergens vandaan komen: om de schuldquote niet te hoog te laten worden laat de gemeente voor de eerste keer de erfpachtwaarde van grond meetellen in de begroting. Hierdoor daalt de schuld op papier en kan de gemeente feitelijk meer geld uitgeven. Met deze erfpachtwaarde komt de schuldquote uit op 78 procent; zonder erfpachtwaarde zou de schuld verdubbelen naar 140 procent. Dat is te hoog om te voldoen aan de schuldeis van maximaal 130 procent die de provincie aan gemeenten stelt. De raad moet formeel nog akkoord gaan met het meetellen van de erfpachtwaarde.

De gemeente laat de schuld de komende jaren oplopen van 6,1 miljard euro eind 2020 naar 7,3 miljard euro in 2022. De verwachting is dat die schuld in 2025 uitkomt op 8,4 miljard euro. Mede omdat de rente laag is, denkt de gemeente dat het toch verstandig is om extra bij te lenen. Gemiddeld betaalt de stad 0,7 procent rente over de investeringen die ze doet.

Jeugdzorg en sport

De gepresenteerde begroting is verder weinig verrassend te noemen. Veel van de gemaakte plannen waren al tijdens de Voorjaarsnota bekendgemaakt. De gemeente gaat 66 miljoen euro investeren in de jeugdzorg – geld dat het rijk beschikbaar heeft gesteld nadat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een arbitragezaak won van het kabinet over de kosten van de jeugdzorg. Ook wordt geïnvesteerd in sportfaciliteiten, speeltuinen, parken, jongerencentra, buurthuizen, scholen, kunst- en cultuurvoorzieningen, infrastructuur, noodzakelijk onderhoud aan de stad en de energietransitie.

Het afgelopen jaar kwam 135 miljoen euro binnen aan toeristenbelasting, iets meer dan het dubbele van vorig jaar, maar alsnog 30 procent minder dan waar het college in 2018 op had gerekend. Bij de begroting van 2021 had de gemeente met deze tegenvaller al rekening gehouden. De verwachting is dat pas in 2024 de toeristenbelasting weer op het oude niveau zit.

De gemeente gaat vanaf komend jaar ook weer reclamebelasting heffen, een maatregel uit het coalitieakkoord die al in 2020 ingevoerd zou worden, maar werd uitgesteld door de crisis. De gemeente rekent daarmee jaarlijks op 9,9 miljoen euro aan inkomsten.