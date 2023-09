Gemeente Amsterdam houdt buitenzwembad Noorderparkbad toch langer open

Het Noorderparkbad blijft tot 10 september open. Beeld ANP

De komende dagen blijft het tropisch warm in Amsterdam. Om die reden besloten het De Mirandabad en Het Flevoparkbad maandag al om deze week hun buitenzwembad langer open te houden.

Daar komt woensdag het Noorderpark bij. Tot en met 10 september blijven de buitenzwembaden van Het Noorderparkbad in Noord, Het Sloterparkbad in Nieuw-West en het Flevoparkbad in Oost open. Het De Mirandabad blijft zelfs tot en met 15 september geopend.

Normaal gesproken sluiten de buitenzwembaden de deuren wanneer de scholen weer beginnen. Dat is vaak begin september. “Het liefst zouden we alle baden de hele week extra openhouden, maar vanwege het personeelstekort en het feit dat veel zwembadmedewerkers weer zijn gestart met de zwemlessen, kunnen we ze niet allemaal openen,” zei een woordvoerder maandag.

Personeel

Nu is er toch genoeg personeel gevonden om het Noorderparkbad voor een kleine week open te houden. Dit bleek niet mogelijk bij Het Brediusbad in Noord, waardoor dat gesloten blijft.

Het buitenzwembad van het Mercatorbad in West is woensdagmiddag nog open, maar het is nog niet duidelijk of de openingstijden verder worden verruimd. Het zwembad adviseert bezoekers om de website in de gaten te houden .