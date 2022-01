Gemeente Amsterdam geeft deze zomer weer toestemming voor uitbreiding terrassen

Mensen op een terras op het Leidseplein. Beeld ANP / ANP

De vergunningen voor de ‘tijdelijke extra’ ruimte winterterrassen, die het stadsbestuur ook toeliet om de ondernemers te steunen, lopen per 1 maart af. Deze worden automatisch verlengd. Ook zal het voor horecaondernemers mogelijk zijn om een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen. Vorig jaar maakte 1200 restaurants of cafés gebruik van de mogelijkheid om hun terras te verlengen. Hoeveel dat er nu zijn, is niet bekend.

Stadsdelen zullen wel per terras de situatie opnieuw beoordelen als daar om gevraagd wordt. ‘Nieuwe en verlengde vergunningen worden verleend mits de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte niet te veel onder druk komt te staan,’ schrijft de gemeente.

Eveline Doornhegge van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat ze blij is dat de ‘gemeente gehoor heeft gegeven aan de oproep om ook deze zomer de coronaterrassen toe te staan'. “Dit stond hoog op het wensenlijstje van veel ondernemers. We komen van ver en er is extra hulp nodig om dit te boven te komen. Veel ondernemers voelen zich hierdoor gesterkt om er weer tegenaan te kunnen gaan. Dat de duidelijkheid nu al komt is van groot belang, zodat ondernemers zich kunnen voorbereiden.”