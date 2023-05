Gemeente Amsterdam: extra passage noodverordening ‘niet om specifieke dreiging’

Beeld ANP

De extra toegevoegde passage om een noodverordening te overwegen, luidt: ‘dat gebeurtenissen zoals de moord op diverse personen, onder wie een advocaat en journalist laten zien dat er sprake is van concreet (levens)gevaar voor een aantal aanwezigen’. “We zitten nu in een ander klimaat dan andere jaren als het gaat om mensen met een bepaald profiel en dreiging op deze personen,” aldus de woordvoerder van de burgemeester.

“Deze noodverordening moet juridisch onderbouwd worden. Je moet bij de rechter kunnen aantonen waarom bijvoorbeeld ramen van bewoners dicht moeten worden gehouden en ze niet op balkons mogen staan die zicht hebben op het monument op de Dam.”

Prinses Amalia

De Oekraïense president Zelensky zal niet aanwezig zijn bij de Dodenherdenking op de Dam, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagochtend. Ook prinses Amalia is vermoedelijk niet aanwezig.

Voor publiek gelden geen extra maatregelen of een verhoogd risico, aldus de woordvoerder. “Het is belangrijk dat veel mensen naar de herdenking toe komen.” Ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat er veel mensen naar de herdenking komen. “Iedereen is van harte welkom,” aldus de woordvoerder van het comité.

Wiersum en De Vries

De noodverordening geldt van 15.00 uur ‘s middags tot 21.30 uur ‘s avonds. Tussen 19.30 uur en 21.00 uur moeten omwonenden met zicht op het plein hun ramen en deuren dicht houden. Ook mag er in die tijd niemand op een balkon of dakterras staan met zicht op de Dam.

De afgelopen jaren werden advocaat Derk Wiersum, in 2019, en misdaadjournalist en Peter R. de Vries, in 2021, vermoord vanwege hun betrokkenheid bij het Marengoproces. Overigens werd De Vries hoogstwaarschijnlijk niet vermoord vanwege zijn journalistieke werk, maar omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige.

