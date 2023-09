Gemeente Amsterdam doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers van aardbeving in Marokko

Beeld AP

“Deze afschuwelijke ramp slaat een gat in het leven van zovelen. Onze gedachten zijn bij de getroffenen, hun naasten en al die mensen die nog in angst en onzekerheid verkeren over de veiligheid van hun dierbaren, in Marokko en in Nederland”, zeggen burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en haar ambtgenoot Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Amsterdam schenkt 919.000 euro, Rotterdam legt 665.000 euro op tafel. In beide steden hangt de vlag halfstok als teken van medeleven met de slachtoffers en de nabestaanden.