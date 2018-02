Gemeente Amsterdam doet aangifte tegen tabaksindustrie

Dat schrijft de gemeente in een motivatiebrief aan Ficq. 'De gemeente doet eveneens aangifte tegen de vier grote tabaksproducenten, in lijn met en ter ondersteuning van de aangifte die u al eerder hebt gedaan,' staat in de brief te lezen.



Complete verslavingszorg

Bénédicte Ficq deed twee jaar geleden aangifte tegen de tabaksindustrie. Inmiddels proberen onder meer het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en de complete verslavingszorg in Nederland justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grootste tabaksproducenten.



Amsterdam sluit zich nu bij dit gezelschap aan. Daar heeft de stad meerdere redenen voor, schrijft waarnemend burgemeester Van Aartsen. Het is het doel van de gemeente om 'de gezondheid van (nog) gezonde burgers te bevorderen en beschermen'.



Van Aartsen: 'Roken is de grootste vermijdbare veroorzaker van ziekte en de grootste veroorzaker van sociaal economische gezondheidsverschillen.' Reden dus om de impact van roken aan te pakken.



Amsterdam rookvrij

De aangifte past binnen de wens van de gemeente om Amsterdam rookvrij te krijgen. Daar is zelfs een speciaal tabaksontmoedigingsbeleid voor opgezet. Zo zijn alle gebouwen van de gemeente rookvrij, is roken op veel middelbare scholen in de stad verboden en behoort het opsteken van een peuk op de ponten over het IJ sinds begin dit jaar tot het verleden.