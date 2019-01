Gemeente Amsterdam breekt met klokkenluider

Volgens De Telegraaf is de medewerker 'op straat gezet'. Hij zou niet professioneel hebben gehandeld.



Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema spreekt dit tegen. "Het klopt dat de melder op dit moment niet meer werkzaam is voor de gemeente Amsterdam. Hij heeft zelf de opdracht teruggegeven na de gezamenlijke conclusie dat er geen goede basis meer was voor samenwerking."



Vastgoedproject

De extern ingehuurde medewerker maakte melding van een mogelijke integriteitskwestie van een ambtenaar in stadsdeel Nieuw-West.



De partner van de ambtenaar die over een vastgoedproject in de Wildemanbuurt in Osdorp besliste, zou volgens de Telegraaf in diezelfde buurt gemeentepanden beheren.



De klokkenluider heeft volgens het interne Bureau Integriteit terecht in mei 2017 het signaal afgegeven. Maar deze bereikte pas in oktober 2017 de directie van stadsdeel Nieuw-West.



Geen belangenverstrengeling

Het stadsdeel heeft vervolgens ook geconcludeerd dat er terecht melding is gemaakt, maar dat er 'geen sprake was van belangenverstrengeling of een integriteitschending'.



Nieuw-West zegt de eigen procedures rondom meldingen over integriteit opnieuw te bekijken.