Gemeente akkoord met uitbreiding Haga Lyceum

Beeld ANP

Vorig jaar ruzieden beide partijen nog over uitbreiding. Naar aanleiding van waarschuwingen van de inlichtingendienst AIVD over radicalisering rondom de islamitische school weigerde de gemeente daaraan mee te werken zolang het Hagabestuur aan zou blijven. Toen dat niet opstapte en het aantal leerlingen sterk toenam, ging het stadsbestuur alsnog overstag. Vervolgens ontstond er een conflict over de wijze van uitbreiding.

Destijds was Soner Atasoy directeur en bestuurder bij het Haga Lyceum. Eind mei is hij echter geschorst en ontslagen. Daarmee is alsnog aan de wens van onderwijswethouder Marjolein Moorman voldaan.

Dat verklaart waarom de gemeente woensdag zonder mitsen en maren akkoord is gegaan met uitbreiding op de huidige, tijdelijke locatie op de Naritaweg, vlakbij Station Sloterdijk. Deze moet gereed zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Op dit moment telt de school circa 300 leerlingen.

Beroep

Atasoy heeft de hoop op een rentree nog niet opgegeven. Hij heeft beroep aangespannen tegen de uitspraak van vorige maand in een kort geding, die zijn aftocht bekrachtigde.