Gemeente: AEB heeft waarschijnlijk miljoenen extra nodig

Beeld Floris Lok

De gemeente Amsterdam houdt rekening met een nieuw steunverzoek van AEB, zo staat in een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Het geld zou noodzakelijk zijn om de resterende verbrandingsovens in bedrijf te houden en een ongecontroleerd faillissement te voorkomen. Als dit gebeurt, stokt de verwerking van huishoudelijk afval.

AEB kwam in de problemen toen vanaf 5 juli vier van de zes verbrandingslijnen uit bedrijf werden genomen, na technische problemen met gevolgen voor de veiligheid van het personeel. Dit betekent dat het bedrijf slechts 30 procent van de huidige capaciteit beschikbaar heeft, waardoor het veel minder afval kan verbranden en minder elektriciteit kan opwekken.

Rioolslib

Het afvalenergiebedrijf kwam hierdoor in acute financiële nood, waarop de gemeente en vier banken (schuldeisers) op 23 juli beloofden om 16 miljoen euro uit te trekken om faillissement te voorkomen. Ook werden enkele rekeningen van AEB iets eerder betaald, wat nog eens 6 miljoen euro kostte.

Nu spreekt Amsterdam de verwachting uit dat dit bedrag waarschijnlijk niet genoeg is. Momenteel wordt er alleen nog huishoudelijk afval verbrand en een kleine hoeveelheid rioolslib. Het meeste bedrijfsafval wordt niet langer in ontvangst genomen, wat volgens de branche tot problemen in heel Nederland leidt.

Extra financiële steun

AEB heeft officieel nog geen verzoek tot extra financiële steun ingediend, maar de gemeente verwacht dit binnenkort. Het is dan ook nog niet bekend hoe hoog het benodigde bedrag is. De waarschuwing komt van adviesbureau Alvarez & Marsal, dat is ingehuurd om AEB door te lichten en toekomstscenario’s uit te werken.

Begin juli, toen de gemeenteraad de zaak in het geheim besprak, zei AEB volgens ingewijden 25 miljoen euro plus 10 miljoen euro buffer nodig te hebben om de eerste maanden door te komen.

De situatie waarbij AEB met beperkte capaciteit kan draaien, duurt naar verwachting nog zes tot negen maanden. De gemeente heeft al eerder gezegd dat alle opties voor AEB op tafel liggen, waaronder een gecontroleerd faillissement waarbij de gezonde bedrijfsonderdelen verkocht worden.

Milieuschade

Inmiddels is ook duidelijk dat de problemen bij AEB niet alleen financiële consequenties hebben: ook de milieuschade is enorm. De hitte die normaliter vrijkomt uit de ovens van AEB wordt gebruikt voor de stadsverwarming van 35.000 huishoudens. Maar nu het AEB minder verbrandt, is er minder hitte, waardoor er in de winter leveringsproblemen kunnen ontstaan.

Daarom is Westpoort Warmte, een deelneming van AEB die de stadsverwarming levert, druk met de plaatsing van dieselgeneratoren. Die kunnen in de koude maanden extra warmte toevoegen aan het netwerk zodat de verwarming van de aangesloten huishoudens gegarandeerd is. In het slechtst denkbare scenario zal dit de uitstoot van 35.000 ton extra CO2 tot gevolg hebben, schrijft het stadsbestuur. Dit wordt echter niet waarschijnlijk geacht. “Het college is uiteraard zeer ongelukkig met de eventuele milieuschade, maar geeft de continuïteit van de warmtevoorziening prioriteit.”

Naast de extra CO2-uitstoot wordt er momenteel ook wekelijks ongeveer 500 ton bedrijfsafval gestort op vuilstorten van Afvalzorg; vuilnis dat normaal gesproken verbrand zou worden. Bij het storten komt methaan vrij, een veel schadelijker broeikasgas dan CO2. Ook moet het rioolslib dat doorgaans verbrand wordt, zo’n acht vrachtwagens per dag, worden opgeslagen in een slibdepot in het Westelijk Havengebied dat momenteel wordt aangelegd.