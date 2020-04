Gemeente: 12 culturele instellingen in grote financiële problemen

Beeld ANP

De gemeente vroeg 340 kunst- en cultuurinstellingen mee te werken aan de inventarisatie. Tot 31 maart gaven 176 organisaties gehoor aan die oproep, later binnengekomen reacties worden meegenomen in een vervolgonderzoek

Op basis van de gegevens maakte de gemeente een eerste balans op. Zeker 12 instellingen blijken in de periode tot 1 juni al te maken te krijgen met financiële problemen die, zo schrijft de gemeente, in de meeste gevallen dit jaar niet meer kunnen worden opgelost. 8 van de 12 instellingen ontvangen subsidie van de gemeente. Samen komen de noodlijdende organisaties zo’n 700.000 euro te kort.

Het aantal instellingen dat over heel 2020 financiële problemen verwacht, is met 31 nog een stuk groter. Bij deze groep gaat het volgens de gemeente om ‘forse’ tekorten. In een enkel geval zelfs om 800.000 euro.

Hoewel niet alle bedrijven binnen de culturele sector op omvallen staan, is de schade in de hele sector groot. De gemeente schat dat culturele instellingen tot 1 juni 135,8 miljoen euro aan inkomsten mislopen.

Een deel van het bedrag wordt gecompenseerd via maatregelen van de landelijke overheid, maar zelfs dan blijft een verlies van 67 tot 84 miljoen euro overeind. ‘Om de reserves weer op te kunnen bouwen naar een gezond niveau, zouden de instellingen moeten bezuinigingen,’ concludeert de gemeente.