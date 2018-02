Gelukkig hebben we de expats nog

Economie: Groei dankzij India en de VS

Even voor de goede orde: als expats niet naar de stad zouden komen, was Amsterdam een van de vele krimpgemeenten in Nederland, zoals Delfzijl of Heerlen. Veel Amsterdammers vertrekken uit de stad, en dan hebben we het vooral over gezinnen, die in Amsterdam geen betaalbaar huis kunnen vinden.



Amsterdam mag bekendstaan als een magneet die talent uit andere gemeenten aantrekt, maar intussen vertrokken vorig jaar 43.000 mensen naar een plek elders in Nederland, een record, en 15.000 meer dan in 2010, blijkt uit de jaarcijfers van onderzoeksdienst OIS.