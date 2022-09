Geluidstechnicus Frank Mathijssen (1958-2022) wist als geen ander de sfeer tijdens een optreden te pakken

Frank Mathijssen.

De lijst van bands waarvoor Mathijssen het geluid verzorgde bij radio- en tv-optredens, is schier oneindig. Iggy Pop, Pearl Jam, Billie Eilish, Underworld, Red Hot Chili Peppers: Mathijssen zorgde ervoor dat hun muziek haarscherp de huiskamer bereikte. En hij werkte als geluidstechnicus op zo’n beetje alle festivals van Nederland, of het nou Pinkpop was, Down the Rabbit Hole of North Sea Jazz. In Paradiso en de Melkweg was hij kind aan huis, en ook in de radio- en tv-studio’s van programma’s als Countdown Café, 2 Meter Sessies of De wereld draait door betoonde Mathijssen zich een tovenaar achter het mengpaneel.

Oerpunker

Muziek speelde in het leven van de jonge Frank al een grote rol. Dagblad BN De Stem omschreef hem treffend als ‘Bredase oerpunker en geluidsman van de sterren’. Wie eind jaren zeventig in Breda opgroeide, kon niet om hem heen. Als zanger/gitarist van The Miranda’s was hij het gezicht van, aldus de krant, ‘de enige echte punkband uit Breda’. Mathijssen stond jarenlang achter de bar van café ’t Klapcot en new wave-disco EXQS. Daar draaide hij de muziek die hij als verkoper in de platenzaak Bullit had ontdekt.

Carlijn Offergelt leerde hem kennen in 1989. Mathijssen was begin jaren tachtig naar Amsterdam verhuisd en toen ze hem in Paradiso en kort daarna in de RoXY tegen het lijf liep, was ze verkocht. “Het was liefde op het eerste gezicht. Hij had zelf niet in de gaten hoe goed hij eruit zag, en bleek bovendien de liefste, aardigste en meest bescheiden man te zijn die ik ooit had ontmoet. Na die nacht in de RoXY is hij met me mee naar huis gegaan en we zijn meteen gaan samenwonen. Eerst in een huurhuis in de Vrolikstraat, destijds de minst vrolijke straat van de stad, later in een superschattig koophuisje aan de Snoekjesgracht. Midden tussen de junks, maar we vonden het heerlijk daar.”

Het stel kreeg al snel twee kinderen, dochter Max en zoon Coen, en verhuisde naar een benedenwoning in de Watergraafsmeer, die Mathijssen, een geboren klusser, eigenhandig opknapte. Mathijssen had intussen werk gevonden als geluidstechnicus bij het NOB, later gevolgd door de facilitaire bedrijven DutchView en NEP.

Pater familias

“Hij wist precies hoe hij de muziek moest laten klinken,” zegt Bülent Des, zijn leidinggevende bij NEP. “De artiesten liepen met hem weg. De Dijk vroeg altijd om hem, want hij wist als geen ander de sfeer van een optreden te pakken. Binnen het bedrijf was hij een baken van rust en een pater familias voor jonge collega’s. Hij gunde iedereen de tijd om het vak te leren.”

Maar hoe belangrijk muziek ook voor hem was, zijn gezin ging boven alles. “Geen betere vader dan hij,” zegt Offergelt. “En hij was ook een levensgenieter. Hij kookte de sterren van de hemel en vond het heerlijk om op de motor naar het strand te rijden en daar in de zon te liggen bakken.”

Mathijssen hoopte zijn oude dag te vieren op Tenerife, een walhalla voor liefhebbers van golf, de sport die hij met zijn twee broers beoefende in Breda of op de golfbaan van Waterland in Amsterdam-Noord. Maar het lot was wreed en besliste anders. Zijn uitvaart in de Melkweg was geheel in stijl. De met platenhoezen beklede kist werd binnengedragen op de keiharde klanken van een nummer dat hij ooit zelf had uitgekozen: Fight for Your Right to Party van de Beastie Boys. “Kippenvel,” zegt Offergelt. “Frank ten voeten uit.”