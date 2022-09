Geluidsnorm voor nachtleven ‘onzin’, stellen Amsterdamse nachtclubs

Jongeren in Club Nyx. Beeld Jakob van Vliet

In de Tweede Kamer klinkt de roep om te kijken naar een wettelijk maximum van (bijvoorbeeld) 100 decibel in uitgaansgelegenheden. Dit gebeurde nadat experts hun zorgen hadden geuit over de sterke toename van tinnitus (oorsuizen) bij jongeren.

De huidige afspraak is dat muziek niet langer dan een kwartier boven de 103 decibel mag uitkomen. Maar die afspraak, vastgelegd in een convenant in 2018, is vrijblijvend. Als een horecagelegenheid zich er niet aan houdt, staat er geen waarschuwing of een boete op.

Die vrijblijvendheid is een doorn in het oog voor onder meer PvdA, Volt, CDA en Partij voor de Dieren. Zij willen dat het maximale geluidsniveau wettelijk wordt vastgelegd en dat beter wordt gecontroleerd of organisaties zich hieraan houden. Sommige politieke partijen opperen daarbij ook dat de volumeknop in zijn geheel omlaag moet, bijvoorbeeld naar 100 dB.

Ten koste van beleving

Een wettelijke geluidsnorm lost het probleem alleen helemaal niet op, vindt Koninklijke Horeca Nederland. “Het zachter zetten van de muziek zal allereerst ten koste gaan van de beleving. De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om harde muziek te beleven. Daarmee werk je mogelijk illegale raves juist in de hand, waar totaal geen controle is.”

Preventie is volgens de branche het enige juiste middel. “Daar zijn de nachtclubs al volop mee bezig. Er worden op veel plekken al oordoppen aangeboden en er zijn in sommige discotheken ruimtes waar je je kunt terugtrekken om je oren even wat rust te gunnen.”

Oordoppenautomaat

Ook in club Nyx aan de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam-Centrum worden oordoppen aangeboden aan bezoekers, vertelt eigenaar Rob de Jong. “Voor drie euro haal je ze bij de bar of uit een automaat, dat is al tien jaar zo.” Het personeel heeft gratis beschikking tot oordoppen en wordt geadviseerd deze te dragen.

Daarnaast heeft de club geïnvesteerd in hoogwaardige geluidsapparatuur en wordt het het geluidsniveau constant gemonitord met een decibelmeter. “We willen niet dat het boven de 103 gaat. Niet vanwege onze buren, want we hebben geluk dat het pand goed is geïsoleerd, maar echt voor onze bezoekers.” Een verlaging van de decibel vindt De Jong onzin: ‘als club proberen we het al zo goed mogelijk te doen’. Maar, voegt hij toe: “Ik vind het wel heel belangrijk dat er aandacht is voor dit probleem.”

Intensief mee bezig

Dit beaamt Jerry Oortwijn, woordvoerder van Paradiso. “We zijn intensief bezig met gehoorbescherming. Op onze tickets staat een banner: ‘Denk aan je oren en draag gehoorbescherming.’ En dat zetten we ook in onze servicemails.”

“Concertgangers kunnen bij ons gratis oordoppen vragen bij de receptie, die zijn eenmalig te gebruiken. En we hebben twee automaten waar je herbruikbare oordoppen kan kopen voor 3 euro. Niet iedereen doet dit natuurlijk, maar wij zien na corona wel een toename. De automaat wordt steeds vaker bijgevuld.” Ook het personeel van Paradiso krijgt oordoppen, die op maat worden gemaakt. Oortwijn: “Iedereen zou dat moeten hebben in een concertzaal.”

Ook Vincent Reinders, medeoprichter van Radio Radio vindt dat er meer moet worden ingezet op het dragen van gehoorbescherming. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het aanstellen van teams op festivals die bij de entree oordoppen uitdelen. Ook moeten uitgaansgelegenheden hun bezoekers er nog beter op attenderen – meer dan nu al wordt gedaan. “Spreek je vrienden er ook op aan. Wijs elkaar erop dat je bijvoorbeeld niet zonder oordoppen voor een speaker gaat staan.”

De prijs voor de aanschaf van goede gehoorbescherming vormt volgens Reinders nu veelal een drempel. “Los van de 3 euro-oordoppen is het nog wenselijker dat iedereen gewoon goede oordoppen heeft die nóg betere bescherming bieden. Nu zijn die vaak zo’n 130 euro; het is of vaak enkele euro’s of gelijk de portemonnee trekken.” Een goedkoper maar wel goed aanbod zou hier een oplossing kunnen bieden.

Dutch disease

Kan het geluid dan niet wat zachter, als iedereen toch oordoppen zou moeten dragen? Dat is een lastige vraag, zegt de woordvoerder. “We kunnen wel een richtlijn geven, maar het ligt ook aan de artiest, hoe hard die wil spelen. Een versterker gaat tot 10, maar sommige rockbands willen bij wijze van spreken het liefst op 11 spelen.”

Een ander bezwaar komt door de ‘Dutch disease’, zegt Oortwijn. Nederlanders kletsen veel in concertzalen, wat nog hinderlijker wordt bij een lager muziekvolume.

De setting maakt volgens Radio Radio-eigenaar Reinders ook verschil. Hij vindt het instellen van een wettelijk maximum van 100 decibel te simpel. “In de ene ruimte is dat superhard en in de andere ruimte superzacht. Voor een club zoals die van ons is het terugdraaien van de volumeknop dan makkelijker praten. Als je een grotere ruimte hebt, dan moet je gaan zoeken naar andere oplossingen om ervoor te zorgen dat iedereen nog wel van de muziek kan genieten.”

“Stel dat de regering een geluidslimiet wil invoeren, dan gaan we hier graag over in gesprek,” zegt Oortwijn, woordvoerder van Paradiso. “Er zijn oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld nieuwe geavanceerde geluidssystemen die hetzelfde effect kunnen creëren met minder decibel.”

“En ja, op sommige plekken kan het wel heus wel ietsje minder,” vindt Reinders. “Je komt wel eens ergens waar je denkt, hier staat het écht belachelijk hard. Dat is onnodig.”

Koptelefoon

Overigens is de Tweede Kamer het erover eens dat alleen de horeca en de evenementen aanpakken het probleem verre van oplost. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt namelijk dat een kwart van de jongeren tussen de 10 en 15 jaar gemiddeld drie tot zes uur per dag met een koptelefoon of oortjes naar muziek, video’s of games luistert. Dat doen ze vaak niet op een veilig luisterniveau. Zes op de tien jongeren gebruiken volgens het onderzoek geen volumebegrenzer op hun telefoon of tablet. De kans dat zij gehoorschade oplopen, neemt hierdoor fors toe.

Trilhaartjes Vanaf 80 dB kan geluid al schadelijk zijn volgens de Hoorstichting (van het kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL). Dan moet je wel dagelijks urenlang worden blootgesteld aan het geluid, bijvoorbeeld tijdens je werk in de bouw. Vanaf 120 decibel, vergelijkbaar met een Heavy Metal Concert of brandweer met de sirene aan, krijg je direct hoorschade. De trilhaartjes in het binnenoor gaan dan kapot. Beschadigde haartjes geven verkeerde signalen aan de hersenen, je kunt geluiden gaan horen die er niet zijn. Veel mensen horen daarom bijvoorbeeld een piep in hun oor na het uitgaan.

