Geluidsniveau bij 1100 woningen bijna verdubbeld door lagere schermen langs A10-Noord

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd geluidsonderzoek dat in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) is uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt nu dat bij bijna 6900 woningen een geluidstoename groter dan 0,5 dB op de gevel wordt ervaren. Van deze woningen is bij 1084 huizen de toename zelfs 2,5 dB of meer en bij 344 huishoudens daarvan is ook het geluidsniveau in de woning te hoog.

Geluidsexpert: bijna verdubbeling

Volgens gepensioneerd geluidsexpert Frans Houtkamp is ‘het geluidsniveau op de woningen dus zeer aanzienlijk toegenomen’. “Een toename van drie decibel is een verdubbeling van het geluid, dus 2,5 decibel is bijna een verdubbeling,” zegt hij. “Het geluidsniveau bij bijna 1100 woningen is dus net niet verdubbeld.”

De getroffen woningen staan bij de geluidsschermen tussen de Zuideindebrug en afrit S117, Kadoelenbrug tot tankstation Kadoelen, Banne van Achtersteven tot de Noordhollandschkanaalbrug en afrit S116 tot de Beemsterstraatbrug.

Geluidsschermen door stormen beschadigd

Het geluidsonderzoek is verricht nadat vorig jaar augustus de geluidsschermen langs de A10 in Noord verlaagd zijn van 4,5 naar 3 meter. Na meerdere stormen waren ze dermate beschadigd dat de veiligheid in het geding kwam. Panelen waaiden los en ook bleek de houten constructie waaraan de panelen zijn bevestigd rot. Het vervangen van de geluidsschermen staat pas in 2025 op het programma.

Tot die tijd hebben omwonenden met extra geluidsoverlast en fijnstof te maken als RWS geen maatregelen neemt.

Het geluidsonderzoek is uitgevoerd omdat RWS vanwege het overschrijden van de geluidsnormen een ontheffing dient aan te vragen. Die ontheffing moet goedgekeurd worden door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Ook zal zij kijken of er geluidreducerende maatregelen genomen moeten worden, zodat omwonenden minder geluidsoverlast ervaren.

Snelheid op A10 naar 80 of 50 km/h

In het rapport worden meerdere opties genoemd om de geluidsoverlast te doen verminderen. Zo wordt over een verlaging van de maximumsnelheid naar 80 of 50 kilometer per uur gesproken gedurende het hele etmaal. Daardoor zou het aantal huishoudens dat een geluidstoename van 2,5 dB ervaart, afnemen naar 483 of 101. Ook het aantal woningen waar de geluidsnorm binnen wordt overschreden, zou dan naar 179 of 14 dalen.

Ook wordt een snelheidsverlaging gedurende het grootste gedeelte van de nacht genoemd in het rapport. Die maatregel heeft als voordeel dat het verkeer er minder overlast door ervaart, schrijven de onderzoekers, ‘maar heeft ook een veel kleiner effect’. Wel zou deze maatregel ervoor kunnen zorgen dat omwonenden minder ‘slaapverstoring’ ervaren.

Een verlaging van de maximumsnelheid naar 80 of 50 km per uur in de nacht verlaagt het aantal woningen met een overschrijding van 2,5 dB of meer naar 817 of 633 en voor de woningen met een overschrijding van het geluidsniveau binnen naar 306 of 255.

Stiller asfalt en tijdelijke schermen

Daarnaast wordt ook het aanbrengen van geluidreducrend asfalt en tijdelijke geluidsschermen besproken. ‘Afhankelijk van de variant is een verlaging van het aantal woningen met een overschrijding van 2,5 dB of meer naar 466, 300 en 88 mogelijk,’ schrijven de onderzoekers over de eventuele aanleg van stiller asfalt.

De aanleg van een tijdelijk geluidsscherm dat dicht langs de snelweg wordt geplaatst met een hoogte van 3,5 meter beperkt het aantal woningen met een overschrijding van 2,5 dB of meer tot 43.

Een beslissing van staatssecretaris Heijnen wordt deze maand verwacht. Een woordvoerder van RWS laat weten dat het rapport ‘dient als basis voor de tijdelijke ontheffing en de eventuele maatregelen die daarbij genomen moeten worden’. “Daar besluit staatssecretaris Heijnen binnenkort op. Je kan uit dit rapport opmaken dat het om een fors aantal woningen gaat. Dat is nu inzichtelijk gemaakt. Hopelijk leidt dit ertoe dat we maatregelen mogen nemen.”

Wethouder: snel een beslissing nemen

Volgens wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) ‘maakt een eerste bik op het rapport in elk geval duidelijk wat we al lang weten: er is al meer dan een half jaar een onaanvaardbare toename van de overlast voor heel veel bewoners rond de A10 in Noord’.

“We gaan dit rapport verder bekijken, samen met het stadsdeel en de GGD,” zegt ze. “Wat opvalt, is dat Rijkswaterstaat nu drie tijdelijke maatregelen voorstelt waarmee de ergste overlast kan worden beperkt. We gaan direct met ze in overleg, want er moet snel een beslissing genomen worden en ik dring daar ook bij de minister op aan.”

“Daarnaast wil ik dat Rijkswaterstaat kijkt of de definitieve vervanging naar voren gehaald kan worden. Want pas als de nieuwe schermen er staan, is de situatie weer leefbaar voor alle omwonenden.”

