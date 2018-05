Geluidshinder tijdens Pride 2017 aanvaardbaar

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald.



Wijkcentrum d'Oude Stadt was in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter in juli vorig jaar. Die oordeelde toen dat het bezwaar van het wijkcentrum ongegrond was en dat de Pride kon doorgaan.



Het wijkcentrum wilde dat de gemeente de vergunning voor de Gay Pride introk, of aan veel strengere eisen onderwierp, omdat sprake zou zijn van 'onduldbare overlast' door de harde muziek bij straatfeesten en de wereldberoemde Canal Parade.



Geluidshinder

Beide partijen erkennen dat er geluidshinder is voor omwonenden, maar het gaat om de vraag of de overlast 'onduldbaar' was. Daar bestaat, aldus de rechtbank, geen wetenschappelijk onderbouwde harde grens voor. Daarom gaat het over de afweging tussen de belangen van de Pride, en het belang van de omwonenden.



Volgens de rechtbank heeft de burgemeester de vergunning verleend na zorgvuldige afweging, omdat een feest als Pride een hoge maatschappelijke waarde heeft voor Amsterdam. "Met de Pride laat Amsterdam aan de wereld zien dat je in Amsterdam kunt zijn wie je bent en dat je mag houden van wie je wilt." Daarom is een relatief hoge geluidsnorm van 95 decibel op de gevels van woningen, die nodig is voor de beleving, gerechtvaardigd.



Overige bezwaren

Het Wijkcentrum was in beroep gegaan omdat zij nauwelijks in de gelegenheid waren geweest om bezwaar te maken. Zij waren bovendien verrast door toevoeging van een extra feest op de Dam. Overigens vinden de centrumbewoners wel dat de Pride een belangrijk evenement is voor de stad.



Volgens de rechter heeft de gemeente klachten van omwonenden over de editie van 2016 juist wel meegewogen, en daar rekening mee gehouden bij het verlenen van de vergunning voor 2017.



Zo is het extra feest op de Dam er juist gekomen om druk van de ketel te halen, op verzoek van hulp- en nooddiensten. De eisen voor het evenement zijn steeds strenger geworden, zeker als het gaat om geluid. Er was meer toezicht, meer toiletvoorzieningen en de feesten startten later en hielden eerder op.



Ook in 2016 ging het Wijkcentrum met exact dezelfde klachten naar de rechter, om daar onverrichter zake weer vandaan te komen. Dat beroep loopt nog.



Pride heeft de gemeente al om een evenementenvergunning voor 2018 gevraagd.