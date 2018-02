Geluidsbelasting Amsterdamse festivals live in te zien

Het is mijn plicht deze erfenis van Eberhard door de raad te halen Jozias van Aartsen

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vroeg nadrukkelijk om de steun van de raad voor het compromis waaraan onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan gedurende ruim drie jaar door organisatoren, bewoners, externe deskundigen en ambtenaren is gewerkt. "Het is mijn plicht deze erfenis van Eberhard door de raad te halen."



Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat organisatoren van evenementen en festivals de ruimte krijgen op ruim vijftig locaties in de stad. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.



Aanzet tot innovatie

Volgens Van Aartsen neemt Amsterdam met het nieuwe beleid een unieke plek in Nederland in. Hoewel het aantal evenementen voorlopig niet kleiner wordt, is er toch sprake van een restrictief beleid.



De strenge eisen aan organisatoren op het terrein van overlast, duurzaamheid en creativiteit zullen volgens het college leiden tot innovatie van de branche.