Gelederen Bij1 Amsterdam sluiten zich weer: ‘Samen werken aan radicale gelijkwaardigheid’

Carla Kabamba, raadslid van Bij1: 'We zijn nu op een punt dat we verder kunnen.'

Dat is het resultaat van de algemene ledenvergadering (ALV) van de Amsterdamse Bij1 op zondag. Binnen de partij is veel onenigheid over de manier waarop de partij politiek dient te bedrijven. Enerzijds is er de stroming van het linkse activisme en anderzijds is er de politieke stroming.

De ALV moest ervoor zorgen dat de kloof tussen deze twee groepen weer werd gedicht. Volgens bestuursvoorzitter Jürgen Olivieira is dat gelukt. “We hebben stappen gezet om samen door te gaan in de toekomst. Het is goed dat leden kritisch zijn. Zij geven aan meer inspraak en contact te willen hebben. We zullen ze er beter bij moeten betrekken,” aldus Olivieira.

De voorzitter erkent dat Bij1-leden met elkaar botsen, maar hij ziet het als ‘groeipijnen’ waar de partij doorheen moet. Olivieira: “Wij reproduceren als partij uitsluitingsmechanismen die we ook in de samenleving zien. Als nieuwe organisatie is dat heel normaal en de problemen zijn niet onoverkomelijk. Samen moeten we dit oplossen en werken aan radicale gelijkwaardigheid.”

Kennisbureau

Tijdens de bijeenkomst werd met de zogeheten elders (ouderlingen) gesproken over de koers van de partij. Onder meer Gloria Wekker en Sylvana Simons vertelden over de grondbeginselen van partij. Olivieira zegt de Amsterdamse afdeling tot taak heeft dit beter te implementeren. Olivieira: “Er komt een werkgroep waarin we leren hoe de grondbeginselen van de partij ingebed kunnen worden in onze politiek. Een kennisbureau gaat ons daarbij helpen.”

Bij1 heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Amsterdam 3 van de 45 zetels behaald. Twee raadsleden zouden ideologisch ook tegenover elkaar staan: Nilab Ahmadi zit in het kamp van het linkse activisme, terwijl raadslid Carla Kabamba de politieke stroming volgt.

Beide raadsleden kijken positief terug op de bijeenkomst van zondag. Kabamba: “Het was heel verbindend. We hebben vandaag alles besproken en we zijn nu op een punt dat we verder kunnen.”

Ahmadi: “We moeten reflecteren op wat beter kan in de partij, maar dit was een stap in de goede richting. Op professioneel gebied gaat het goed tussen mij en Carla. Zij heeft een bredere kijk op bepaalde punten.”

Heilige overtuiging

Ahmadi stond tijdens de verkiezingscampagne ook tegenover het bestuur en diende een klacht in over machtsmisbruik. De klacht zou ongegrond zijn verklaard, maar Ahmadi wil daar verder niks over kwijt. Op de vraag of ze erover denkt de partij te verlaten, reageert ze afwijzend. “Voorlopig blijf ik bij de partij. Ik ben echt heilig overtuigd van de beginselen van Bij1.”

Olivieira heeft er vertrouwen in dat Ahmadi bij de partij blijft. Tussen het bestuur en het raadslid zullen gesprekken komen voor betere samenwerking. Olivieira: “We gaan weer als bestuur samenwerken met de fractie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed komt. Ook tussen de raadsleden onderling.”