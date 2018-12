Gele hesjes protesteren zaterdag in Amsterdam

In Frankrijk zijn de afgelopen weken rellen uitgebroken toen de 'gilets jaunes' protesteerden tegen de verhoging van de brandstofprijzen door de regering van president Emmanuel Macron, van wie ze willen dat hij aftreedt.



In Parijs ging het dit weekend behoorlijk mis. De Franse politie arresteerde volgens France Info 412 mensen in Parijs, terwijl bij botsingen met ordetroepen minstens 133 mensen gewond raakten. De schade die de iconische Arc de Triomphe opliep, loopt in de honderdduizenden euro's.



Aanhoudingen in Nederland

In Den Haag, Maastricht en Nijmegen werd zaterdag ook geprotesteerd, door wat de organisatie een 'burgerbeweging' noemt. 'De echte gele hesjes zijn, volgens een Facebookgroep met ruim 16.000 leden, 'mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen'.



In Den Haag werden drie actievoerders aangehouden, onder meer omdat ze geen gehoor gaven aan een politieverordening. Omdat ze zich niet vooraf gemeld hadden bij de gemeente werd de groep gevaagd hun protest te beëndigen. In Maastricht werd iemand gearresteerd voor verstoring van de openbare orde.