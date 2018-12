Gele hesjes in Amsterdam: 'We willen een stem hebben'

­Waar demonstreert u tegen?

"Tegen de verharding van de maatschappij. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk, we moeten politiek correct zijn. Dat wringt. We raken onszelf kwijt. Met de demonstratie wil ik laten zien dat we een stem willen hebben. Het is bij ons geen demonstratie uit woede tegen benzineprijzen zoals in Frankrijk. We hebben het goed in Nederland. Het probleem is dat we niet meer worden gehoord. Er wordt veel over onze hoofden heen beslist."



Waar doelt u op als u het heeft over de verharding van de maatschappij?