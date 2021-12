Geldzucht of geldingsdrang: wat bezielde de moordenaar van Peter R. de Vries?

Wat bezielde Delano G. om Peter R. de Vries dood te schieten? Was het uit geldelijk gewin, geldingsdrang of speelden er andere motieven? Een tipgever: ‘Delano G. staat op de dodenlijst.’

Voor het Openbaar Ministerie staat het vast: Delano G. is degene die Peter R. de Vries heeft doodgeschoten. Hij zou op 6 juli, zittend op een trappetje, hebben gewacht tot de misdaadverslaggever de studio van RTL Boulevard via de achteruitgang verliet en hem vervolgens in de Lange Leidsedwarsstraat van dichtbij door het hoofd hebben geschoten.

Tijdens een eerste inleidende zitting in oktober stelde justitie ‘een grote hoeveelheid bewijsmiddelen’ te hebben dat Delano G. en diens Poolse handlanger Kamil E. de misdaadjournalist hebben vermoord. De Pool bestuurde de vluchtauto en zou De Vries – die vooral ook de vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. tegen Ridouan Taghi cum suis – eerder al hebben geobserveerd.

Kamil E. (35) ontkent betrokkenheid bij de moord. Hij heeft gezegd dat hij chauffeerde bij een klus waarvan hij niet wist wat die inhield. Inmiddels ziet justitie sterke aanwijzingen dat hij meerdere voorverkenningen uitvoerde. Stukken daarover zijn recent aan het dossier toegevoegd.

De 22-jarige Delano G. zegt niks. Ondanks het feit dat hem een zeer zware straf boven het hoofd hangt, beroept hij zich categorisch op zijn zwijgrecht.

‘Thrillseeker’

Een van de grote vragen die rondom de zaak blijft hangen, is waarom G. zich zou hebben laten overhalen om op klaarlichte dag, in hartje Amsterdam, een van de bekendste personen van Nederland dood te schieten, met een minieme kans daarmee weg te komen.

Wie mensen spreekt die Delano van vroeger kennen, van het voetbalpleintje in Tiel, hoort het verhaal over een ‘leuke jongen, die wel een beetje maffe dingen deed altijd’. Een thrillseeker; een mannetje dat zich wilde bewijzen. “Het was wel een etterbakje, maar je kon wel met hem lachen.”

Dat is ook de strekking van artikelen die na de moord op Peter R. de Vries over hem verschenen in de landelijke media. Daarin wordt ook het beeld geschetst van een jongen met een grote geldingsdrang. Zo probeerde G. het enige tijd te maken als rapper, onder artiestennaam Demper. Gaandeweg zou het herrieschoppertje uit Tiel steeds verder zijn afgegleden naar de criminaliteit. Hij werd negen keer veroordeeld voor zaken als openlijk geweld, straatroof en inbraak.

Dodenlijst?

Was de moord een volgende stap? Geldingsdrang? Of gewoon geldzucht? In De Telegraaf noemden anonieme familieleden een bedrag van 150.000 euro dat Delano G. zou hebben gekregen voor de moord. Of speelde toch iets anders? In het strafdossier zit een proces-verbaal waarin te lezen valt dat G. zelf ook op de dodenlijst stond. Daarnaast wordt gemeld dat hij 100.000 euro kreeg voor het doodschieten van Peter R. de Vries. Ook staat erin dat Kamil E. niet op de hoogte was van het moordplan.

Het bericht suggereert dat Delano G. mogelijk zelf onder grote druk stond om de moord te plegen. Wel is er het nodige voorbehoud te plaatsen. Het bericht is afkomstig van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de politie. Dergelijke informatie mag niet als bewijs gebruikt worden in een strafzaak. Daarnaast stelt het TCI in het proces verbaal dat ‘een oordeel over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie niet kan worden gegeven’.

De informatie dateert van augustus en is dus na de moord binnengekomen. Niet uit te sluiten valt dat iemand probeert om een verzachtende omstandigheid voor Delano G. op te voeren.

Derk Wiersum en Nabil B.

De zaak van de moord op Peter R. de Vries lijkt in meerdere opzichten op die van de moord op Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., en die op Reduan B., de broer van de kroongetuige. In die strafzaken hebben de verdachten zich overwegend beroepen op hun zwijgrecht.

In het proces over de moord op de broer van de kroongetuige, heeft de advocaat van moordenaar Shurandy S. betoogd dat zijn cliënt zweeg omdat hij zijn familie niet in levensgevaar wilde brengen. Op de vraag of dat in het geval van Delano G. ook opgaat, kan alleen hijzelf het antwoord geven. Maandag gaat de zaak van de moord op Peter R. de Vries weer verder. De verwachting is dat Delano G. ook dan zal zwijgen.