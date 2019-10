Geldboete geëist tegen agent die Harm Wimmenhove doodreed

Het Openbaar Ministerie eist een geldboete van 500 euro en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden tegen de politieagent die Harm Wimmenhove (34) in 2016 doodreed op de Nassaukade.

Hondengeleider Raymondo A. (32) wordt verweten dat door zijn toedoen gevaar is ontstaan op de weg. Op het moment van het ongeluk reed hij met zeker 81 kilometer per uur over de Nassaukade. De officier van justitie vindt dat A. zijn snelheid had moeten aanpassen omdat hij uit een bocht kwam, het zicht op het fietspad slecht was en hij een oversteekplaats voor fietsers naderde.

Het was die oversteekplaats, ter hoogte van de Potgieterstraat, waar Wimmenhove de Nassaukade overstak, op weg naar huis na een avondje varen met vrienden. A. verklaarde dat Wimmenhove uit het niets opdook: hij kon niet meer uitwijken. Bij de aanrijding raakte Wimmenhove zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie had de zaak aanvankelijk geseponeerd. De ouders van Wimmenhove spanden daarop met succes een artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof, dat het OM dwong de zaak alsnog voor de rechter te brengen.

Open wond

De zitting trok veel belangstellenden. Nabestaanden van Wimmenhove, maar ook familieleden van de verdachte. Die verklaarden dat zijn leven de afgelopen drie jaar is veranderd, maar dat hij niet graag over zijn situatie praat, omdat het volgens hem in het niet valt bij het leed van de nabestaanden van Wimmenhove.

Op aandringen van de rechtbank deed hij toch een poging. “Ik ben een gesloten persoon die niet veel dingen deelt. Ik probeer dingen zelf op te lossen, maar dat is soms ook moeilijk. Het zal altijd een open wond blijven. Ik kan het ook niet afsluiten. Maar ik wil niet zielig gevonden worden, dat is het laatste wat ik wil. Het is nooit mijn bedoeling geweest om dit te veroorzaken. Ik begrijp de reactie van de familie volkomen.”

Anders dan de officier van justitie, zijn de ouders van Harm van mening dat A. wel degelijk schuldig is aan de dood van hun zoon. “U, meneer A., had nooit zo roekeloos hard over de Nassaukade mogen rijden. Dat maakt ons boos. Dit ongeluk had voorkomen kunnen worden. (...) Wat voor leed u heeft aangericht in ons gezin en in de vriendenkring van Harm is niet te beschrijven,” zei moeder Coos Wimmenhove.

Afschuwelijk

Vader Roel Wimmenhove wil dat ‘alle agenten beseffen dat je niet zomaar de regels naar je hand kunt zetten. “Je zoon, vriend of broer op deze manier verliezen is afschuwelijk.” Een van de zussen van Harm, die zwanger was toen het ongeluk gebeurde, liep door de gebeurtenis een posttraumatische stressstoornis op.

Volgens A., die nog steeds als hondengeleider bij de politie werkt, heeft hij veel met collega’s over het ongeluk gepraat. “We hebben elkaar ervan bewust gemaakt dat dit daadwerkelijk kan gebeuren. Daarom hebben we trainingsdagen georganiseerd met betrekking tot de rijvaardigheid en situaties die zich kunnen voordoen.”

De rechtbank doet op 14 november uitspraak.