Geldautomaat gericht op toeristen moet weg na besluit rechter

De winkel in de Nieuwe Hoogstraat waar de ATM-automaat is geplaatst. Beeld Google Maps.

ATM-automaten verdienen geld door provisie die toeristen betalen als ze geld pinnen. Volgens de gemeente en rechter is dit in strijd met het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Amsterdam’. Ook buurtbewoners en woningcorporatie Stadgenoot hadden bezwaar tegen de geldautomaat die vorig jaar in de gevel van de winkel werd geplaatst.

Het is de eerste keer dat een geldautomaat wordt verboden op basis van het nieuwe bestemmingsplan waarbij er geen nieuwe winkels of diensten gericht op toerisme in de binnenstad bij mogen komen. De uitspraak heeft ook gevolgen voor andere ondernemers die in te toekomst een geldautomaat willen plaatsen in de binnenstad.