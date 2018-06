Gekraakt pand We Are Here in Amstelveen maandag ontruimd

Dat schrijft burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen. De kraker kregen een week geleden van het Openbaar Ministerie te horen dat ze het leegstaande kantoorpand op de Groen van Prinstererlaan moeten verlaten.



De groep had een week de tijd om dit besluit aan de rechter voor te leggen, maar dat is niet op tijd gebeurd, schrijft Eenhoorn. Daarom laat hij het gebouw ontruimen.



Niet welkom

"Ik heb in samenspraak met het Openbare Ministerie en de politie besloten dat deontruiming op maandag 25 juni om 12.00 uur plaatsvindt," aldus Eenhoorn. In een laatste poging dit tegen te houden stapt We Are Here alsnog naar de rechter, het kort geding dient maandagochtend.



De gemeente Amstelveen heeft bij monde van locoburgemeester Herbert Raat vanaf de start van de kraak laten weten dat de groep niet welkom is in het plaatsje.



Op tijd

Het OM zag geen reden voor een spoedontruiming, maar door te laat bezwaar aan te tekenen lijkt We Are Here het vertrek uit Amstelveen zelf te hebben bespoedigd.



Tegen RTV Amstelveen laat een zegsman van We Are Here weten dat het beroep wel op tijd was ingediend. De rechter beslist maandag of de beslissing van Eenhoorn rechtmatig is.