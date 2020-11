Gekonkel in het proces rond rapper Joey AK: wat is waar van de spijtbrief?

Screenshot uit een clip die Joey AK opnam in Holendrecht, waar hij vandaan komt. Beeld Screenshot

Dat die brief het product is van intriges staat inmiddels wel vast, maar hoe dat gekonkel in elkaar steekt, blijft onduidelijk.

Handgeschreven brief

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van Joël H. (23), bekender als rapper Joey AK, kwam medio september met de handgeschreven spijtbrief. Dat gebeurde op de laatste voorbereidende zitting voor het proces waarvoor vanaf maandag drie dagen bij de rechtbank staan ingepland.

Nog tijdens die zitting stelde het beweerde slachtoffer Naima via haar advocaat dat ze niets wist van zo’n brief.

Dat was onzin, blijkt uit recente verhoren bij de onderzoeksrechter.

Meer dan tien ontmoetingen

Naima zegt nu dat ze ‘meer dan tien’ ontmoetingen had met ‘Nino’, een oude buurjongen met wie ze ooit wat had gehad. Van die ontmoetingen is één gesprek opgenomen.

Volgens Naima bood Nino haar in juli 50.000 euro voor het intrekken van haar verklaring ‘over de ontvoering’. Ze zegt herhaaldelijk met hem te hebben gesproken uit angst dat haar kinderen iets zou worden aangedaan.

Ze gaf hem haar identiteitsbewijs, waarvan een kopie werd aangehecht aan de brief. Die ‘spijtbetuiging’ heeft zij niet geschreven, zegt ze, maar haar handtekening zette ze er wel onder. Omdat ze bang was, houdt ze vol.

Gebabbel

In het opgenomen gesprek van een kleine twintig minuten begint Naima na ontspannen gebabbel zelf over ‘die brief’. Even later zegt ze ‘ik wil die brief best wel schrijven, maar dan ga je me sowieso meer moeten geven’.

Als ‘Nino’ zegt dat ze ‘uit haar hart’ moet schrijven, lacht ze. Omdat ze natuurlijk niet uit haar hart ‘een lulverhaal’ kon schrijven ‘om iemand vrij te krijgen’, zei ze bij de onderzoeksrechter. (“Als ik uit mijn hart moest schrijven was het wel iets anders geworden.”)

Het gesprek eindigt met de afspraak dat zij de brief gaat schrijven. Nino zal die de volgende dag ophalen en ‘dat ene’ bij zich hebben. Geld, ligt voor de hand.

In haar recentste verhoor herhaalde Naima dat ze geen brief heeft geschreven. Dat zou Nino hebben gedaan. Die ontkent dat. Hij zegt haar 10.000 euro te hebben gegeven voor het document.

Broer Frank H. weer gearresteerd

Justitie denkt dat Nino op Naima is afgestuurd door de broer van Joël H., Frank. Hij is vrijdag opnieuw gearresteerd, voor het schenden van de voorwaarden waaronder zijn voorarrest in april was onderbroken. Hij mocht geen getuigen beïnvloeden.

Of hij dat heeft gedaan, is óók punt van twist.