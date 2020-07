Gekoeld kunstgrasveld een succes: scheelt 26 graden

Beeld Hollandse Hoogte/ANP XTRA

Een stralende zomerdag, ideaal weer voor een potje voetbal of hockey. Maar schijn bedriegt: op het kunstgrasveld blijkt het een stuk warmer dan ernaast. Dit soort veldjes werken onder de zon dan ook als een bakplaat. De temperatuur kan er flink oplopen, soms tot wel 60 graden.

Vervelend voor sporters natuurlijk, maar dat is niet het enige. De grote hoeveelheid steen in de stad drijft de temperaturen omhoog. En diezelfde ‘verstening’ maakt dat regenwater sneller de riolering bereikt, wat bij plensbuien kan leiden tot overstromingen. Kunstgras heeft eenzelfde effect.

Maar er is een oplossing in aantocht: gekoelde kunstgrasvelden. “We leggen holle kratten onder het kunstgrasveld,” legt Joris Voeten uit. Hij is ingenieur bij Drain Products Europe, dat net als onder meer de gemeente en Waternet deel uitmaakt van het consortium achter het project.

“Die kratjes worden geplaatst op waterdichte folie,” vervolgt Voeten. “Regenwater dat door het kunstgras heen sijpelt, wordt eronder opgevangen.” Het opgeslagen regenwater gaat via speciale cilinders naar een zogeheten ‘shockpad’, onder het veld. Eenmaal daar verdampt het water, wat een verkoelend effect heeft. Net als op een normaal grasveld, eigenlijk.

De werking van het gekoelde veld. Beeld Project CitySports

Veelbelovend

De eerste meetresultaten - de definitieve resultaten worden volgend jaar bekendgemaakt - zijn veelbelovend, stellen de onderzoekers. Het gekoelde veld warmde bij een test op 25 juni op tot een temperatuur van 35,9 graden - meer dan 26 graden minder warm dan de ongekoelde variant, en slechts 1 graad warmer dan gewoon gras.

“Tot dusverre telt Amsterdam één gekoeld kunstgrasveld, bij VVA Spartaan,” vertelt Sacha Stolp, regisseur klimaatadaptatie bij de gemeente. “Een tweede is in aankomst, bij hockeyclub Athena.” Op die twee velden wordt vooral gekeken naar de speelbaarheid van de gekoelde velden. Op testveldjes bij het Marineterrein wordt onderzoek gedaan. “Het living laboratory,” zegt Stolp.

Aan de gekoelde velden hangt een hoger prijskaartje dan aan normale kunstgrasvelden, maar ze leveren dan ook een boel op, betoogt ingenieur Voeten. “Waar het kunstgrasveld eerst alleen een sportveld was, wordt nu ook regenwater opgeslagen. Je houdt water uit het riool en het helpt hitte reduceren.” Of, zoals de ingenieur het samenvat: “Het vormt een integrale oplossing voor waterbeheer in de stad.”