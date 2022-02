‘Gekleineerd’ en ‘vernederd’: Amsterdammer voelt zich vaak overvallen door bouwplannen gemeente

De ‘ambtelijke werkelijkheid’ van de Stopera ‘domineert’ vaak bij stedelijke ontwikkelingen ‘domineert’, althans, zo voelen veel Amsterdammers dat, aldus de ombudsman. Beeld Daphne Lucker

Als Amsterdammers klagen over bouwprojecten in hun buurt, voelen zij zich met regelmaat ‘gekleineerd’ en ‘vernederd’ doordat de gemeente geen oog voor ze heeft. Het is vaak de ‘ambtelijke werkelijkheid’ van de Stopera en van het Weesperplein die bij stedelijke ontwikkelingen ‘domineert’. Met andere woorden: het zijn niet de mensen die tellen, maar het beton én de procedures.

Het zijn duidelijke conclusies van de Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal in een brief gericht aan het Amsterdamse college. Hij wijst de wethouders en de burgemeester erop dat bewoners na klachten over gemeentelijke plannen voor een bouwproject vaak in een ‘nodeloos ingewikkeld’, ‘grimmige’ en ‘conflictueuze spiraal’ terechtkomen.

Voorbeelden zijn er genoeg. Neem het Galileïplantsoen in Watergraafsmeer. Het parkachtige groen moet voor zeker vijf jaar wijken voor een bouwterrein van duizend vierkante meter. Bewoners zijn niet in de plannen meegenomen en werden overvallen toen de eerste bulldozers kwamen. In een reactie erkende de gemeente daarna dat de communicatie ‘niet voldoende’ was. Toch werd het project doorgezet.

Krenkend

Een ander voorbeeld is de Nicolaas Anslijnstraat in Osdorp. Daar moeten 500 appartementen komen in de vorm van zes woontorens die hoger zijn dan het gebouw dat hier nu staat. Bewoners waren niet van de plannen op de hoogte, mede omdat in het bestemmingsplan was vastgelegd dat er geen hoogbouw op die plek zou komen. Resultaat: een gerechtelijke procedure tussen de gemeente en bewoners.

Dat het bestemmingsplan in Osdorp niet goed op orde was, ziet Ramlal vaker voorbijkomen. Ambtenaren vermelden regelmatig ‘feitelijke onjuistheden’ in brieven, aan bewoners en ook aan de ombudsman. Ook ontbreken in projectdossiers vaak ‘cruciale stukken’ waardoor de informatievoorziening onjuist is. Ramlal: “Burgers ervaren dit als zeer krenkend, vooral als dit zichtbaar leidt tot fouten en een onjuiste bejegening.”

De brief is gericht aan het hele college, omdat het op vele onderdelen misgaat, waaronder handhaving en juridische zaken. Toch komen de meeste klachten tot uiting binnen de portefeuille van wethouder Marieke van Doornick (Ruimtelijke Ordening). De wethouder verwijt de Amsterdammer bijvoorbeeld de ‘ruimtelijkeordeninginstrumenten’ niet goed te kennen, zegt Ramlal. “Voor mensen is dat abracadabra. Er wordt te veel gedacht vanuit de ambtelijke wereld van de gemeente, te weinig vanuit de leefwereld van de bewoners.”

Hij benadrukt dat ambtenaren minder de focus moeten leggen op het behalen van het juridische gelijk. Ze kunnen beter het gesprek met bewoners aangaan. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens bouwprojecten. Een woordvoerder van Van Doornick zegt dat het college volgende week met een gezamenlijke reactie komt.

Klachtenafhandeling

Het is de tweede keer in korte tijd dat de nieuwe Amsterdamse ombudsman stevige kritiek uit op de gemeente. Vorige week schreef Ramlal naar burgemeester Femke Halsema een brief dat de kwaliteit van de huidige klachtenafhandeling binnen de gemeente ‘niet acceptabel’ is en ‘echt een dieptepunt’ heeft bereikt. Halsema beloofde beterschap.