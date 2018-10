Gekapte bomen gaan naar Stadshout voor hergebruik

In totaal worden zeker 3000 straatbomen per jaar gekapt in Amsterdam. Bijna de helft hiervan kan worden hergebruikt als een bankje in het park of een mooie tafel. De rest gaat als biomassa naar energiecentrales voor groene energie, of wordt versnipperd.



Centrale houtbank

De gemeente mikt erop in 2021 een centrale houtbank in werking te hebben. Die zou de distributie en hergebruik van het hout voor de gehele stad moeten regelen. Daarom loopt de regeling met Stadshout maar voor de komende drie jaar.



Woordvoerder van wethouder Van Doorninck, Manon Koffijberg: "Dit is een oplossing voor de tussenperiode. We zijn haalbaarheidsonderzoeken aan het uitvoeren naar de centrale houtbank, daarna kunnen we er een beslissing over nemen. Tot die tijd wordt er duurzaam met het hout omgegaan."