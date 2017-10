Gekaapte helikopter moest Benaouf A. bevrijden

A. is een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld, hij kreeg vorig jaar in hoger beroep twaalf jaar cel voor het in gang zetten van de moord op Najeb Bouhbouh, in 2012 in Antwerpen. Sindsdien zit A. vast in Noord-Limburg.



Zelf A. was het doelwit van de grove en geruchtmakende schietpartij in de Staatsliedenbuurt in datzelfde jaar. "Het is een wonder dat ik met je praat hier hoor, want, eh, ze hebben zo veel kogels op me afgevuurd. Ik dacht alleen bij mezelf: wanneer is dat kankermagazijn leeg?" zou hij later tegen de recherche zeggen.



Doodgeschoten

Advocaat Sander Janssen zegt desgevraagd niet te weten of de groep criminelen woensdag inderdaad onderweg was naar zijn cliënt.



De kaping van de helikopter werd verijdeld waarna een wilde achtervolging eindigde in het Limburgse Roosteren.



Daar werd één verdachte doodgeschoten door een arrestatieteam. Drie anderen werden opgepakt, nog een aantal verdachten wist te ontkomen.



Lees terug: Benaouf A. dreigt opnieuw met 'uitroeien' familie van rivaal en Een inkijkje in het leven van beroepscrimineel Benaouf A.