Gek van de vaccinatiecampagne: ‘Waarom ben je nog niet gevaccineerd? Het is gratis hoor!’

Plein '40-'45, eind 2020.

De marktkoopman met een stand op Plein ’40-’45 in Nieuw-West maakt een wegwerpgebaar. Nee, die folder over gratis vaccineren hoeft hij niet. De medewerkster van de GGD trekt haar hand met de folder terug, lacht vriendelijk en loopt verder naar een puber die de flyer wel aanneemt. “Het is niet persoonlijk hoor,” roept de marktkoopman haar na.

De schoenenverkoper blijft aardig, maar, zo zegt hij: “Ik word hier knettergek van. Dit is al de derde keer vandaag. En toen ik gisteren in Osdorp liep, kwam ik ze ook al tegen. Maar ik wil dat vaccin niet!”

De man, die niet met zijn naam in de krant wil, pakt er ter illustratie een verfrommelde vaccinatieflyer bij. “Constant wordt aan je gevraagd: ben je nog niet gevaccineerd? Waarom niet? Het is gratis hoor! Ze zeggen wel: het is vrijwillig, maar mensen hebben het gevoel geen kant meer op te kunnen.”

Prikcontainers

De inwoners van stadsdelen met een lagere vaccinatiegraad Nieuw-West, Zuidoost (beide 15 procent onder het landelijk gemiddelde) en Noord (-7 procent) waren inmiddels gewend aan de prikcontainers en de vaccinatieteams in hun stadsdeel. Het ophalen van de prik is in deze wijken zo makkelijk mogelijk gemaakt: in de buurt, zonder afspraak en desnoods zonder registratie. Deze week bleek uit een inventarisatie van Nederlandse longartsen dat negen op de tien coronapatiënten op de ic’s ongevaccineerd is. Circa de helft heeft een niet-westerse migratieachtergrond.

De gemeente kondigde al eerder aan dat de teams en artsen van de GGD nog ‘fijnmaziger’ de wijk in zullen gaan om mensen te informeren. Dat betekent dat ze onder meer moskeeën, kerkgemeenschappen, vrouwengroepen en scholen bezoeken.

Op reis

Op Plein ’40-’45 wordt daar wisselend op gereageerd. De schoenenverkoper vindt het dwingend, maar zijn collega verderop vindt het prima. Kürsat Yemis (31), koopman met een kledingkraam, heeft er geen last van. Overigens is zijn hele familie gevaccineerd, zonder daarover te twijfelen. “We wilden op reis en dat gaat met een prik makkelijker.”

Ook Melda (18) en Hilda (22) Civilidag, die met mondkapjes voor over de markt lopen, twijfelden niet over hun vaccinatie. Ze zijn twee keer geprikt, die kapjes zijn extra. Hilda: “Eerst zeiden ze: je moet een kapje op, want er zijn veel besmettingen. Nu zeggen ze dat het kapje mag, maar corona is niet weg. Ik blijf hem gewoon opzetten. Dat voelt veiliger.”

Deze week streek een team neer bij vrouwengroep Saaam in de Jan de Louterstraat, op een steenworp afstand van Plein ’40-’45. Wethouder Simone Kukenheim was erbij, ver­telde ze deze week in de commissie Zorg. “Mensen namen een foldertje aan, zeiden dat ze er even over moesten nadenken en kwamen vervolgens toch een vaccinatie halen. Die dag hebben ze 170 mensen kunnen prikken. Dat is toch mooi.” Overigens vertelde ze ook dat er signalen komen dat in sommige buurten bewoners het flyeren helemaal beu zijn.

Wantrouwen

Jongerenwerker Abid Tounnsi uit Nieuw-West betwijfelt of de campagne bij alle groepen evenveel zal uithalen. Hij wijst erop dat veel jongeren een diep wantrouwen voelen tegen de overheid, omdat ‘de overheid voor hun gevoel niet veel voor hen heeft gedaan’. Diezelfde overheid vraagt de jongeren nu ‘iets in hun lichaam te laten spuiten’. “Dan vragen jongeren zich af: wat krijg ik ervoor terug? Ze zeiden voor de zomer: laat je vaccineren, dan kunnen we straks weer uitgaan. Dat kan dus nog steeds niet. Straks gaat dat virus verder muteren, er wordt over boosters gesproken – ja, dan zijn er veel jongeren die zeggen: ik wacht het wel even af.”

Als de druk om je te laten vaccineren verder wordt opgevoerd met een coronatoegangsbewijs in bijvoorbeeld horeca en musea, waar minister Hugo de Jonge gisteren voor waarschuwde, zet deze groep de hakken volgens Tounnsi nog verder in het zand. “Het werkt polarisatie in de hand. Een deel van de ongevaccineerden zal meebewegen, maar anderen zullen zich in de hoek gedreven voelen. Het zal nog meer wantrouwen geven.”

