Gek geladen karren en verborgen ruimtes: zo ging een cokebende te werk op de bloemenveiling

De Aalsmeerse bloemenveiling biedt criminelen grote kansen, laat de aanhouding van drie mannen onlangs maar weer zien. Zij lieten cocaïne meeliften in transporten naar Groot-Brittannië. Een inkijk in het onderzoek.

‘Smurfen’, heet het in het wereldje. Partijen drugs verdelen in kleinere porties om die eenvoudig in verschillende dekladingen te kunnen verstoppen. Het is wat de drie mannen van 24, 37 en 52 deden die een professionele drugslijn zouden hebben gerund via bloementransporten – een Albanees, een Albanese Nederlander en een Nederlander.

Ze werden op zaterdag 5 juni aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele ­organisatie die cocaïne naar Engeland verscheepte, verstopt in ladingen bloemen. Ze zouden een gerenommeerde bloemenhandel hebben gebruikt die in Royal Flora Holland was ­gevestigd, bekender als Bloemenveiling Aalsmeer, de grootste marktplaats voor sierteelt ter wereld. Behalve dat bedrijf gebruikten de mannen nog enkele bedrijven in de omgeving van de veiling, luidt de verdenking.

De Albanese ­Nederlander en de Albanees blijven nog zeker negentig dagen in de cel, oordeelde de rechtbank dinsdag. De Nederlander komt vrij maar blijft verdachte.

Onlogische manier

Twee keer sloegen chauffeurs alarm, die het was opgevallen dat er iets vreemds aan de hand was met de manier waarop de vrachtwagen geladen was die zij via de veerboot het Verenigd Koninkrijk in moesten rijden. Politie en justitie geven de details liever niet prijs, maar de bloemenkarren stonden op een onlogische manier in de vrachtwagens.

Het gebruiken van nietsvermoedende chauffeurs is een beproefd recept. Een cynische ­methode, want de chauffeur kan bij ontdekking zomaar voor jaren in een Britse gevangenis ­belanden, of met grof geweld worden bestolen van de drugs waarvan hij geen idee had.

Nadat de eerste chauffeur zich in februari 2020 had gemeld bij de politie, bleek 20 kilo ­cocaïne tussen ‘zijn’ bloemen te zitten. De ­recherche begon een groot onderzoek en kreeg de drie verdachten in beeld. Ze werden geobserveerd en afgeluisterd. Hun routine deed vermoeden dat ze heel wat meer transporten hadden geregeld. Dat beeld paste ook bij hun reactie op de inbeslagnames. Kennelijk kon de organisatie het zich permitteren als partijen van topkwaliteit, met een straatwaarde van een miljoen, verloren gingen. Een strop waaraan menig bloemenbedrijf ten onder zou gaan.

In september meldde zich de tweede chauffeur, van een ander transportbedrijf, in wiens oplegger weer 20 kilo coke werd aangetroffen.

Terwijl de recherche druk doende was de verbanden tussen de vangsten te leggen, ‘klapte’ het onderzoek Argus naar Sky ECC: de grootste aanbieder van versleutelde communicatie die vooral criminelen gebruikten voor hun onderlinge berichtenverkeer. Een van de verdachten bleek met zijn cryptofoon ook via Sky ECC te communiceren. De recherche analyseerde ongeveer 50.000 berichten van of aan hem. Die pasten precies op de ­bevindingen van de recherche tot dan toe. De verdachten waren mogelijk met nog veel meer dan de twee onderschepte transporten in de weer (geweest).

Het onderzoeksteam denkt dat ze vaste schuilnamen gebruikten, van een voetballer, een drugscrimineel en een logo. De gebruikers van die namen schreven hun berichten in versluierende taal. Zo hanteerden ze voor de ‘blokken’ cocaïne een term die is afgeleid van het Albanese woord voor baksteen, maar die in een andere taal conifeer betekent. De recherche was een dag zoet met het achterhalen van de ­betekenis van dat in de berichtjes veelgebruikte woord, maar toen was de communicatie goed te volgen.

In de berichten doken volgens justitie ook voldoende privégegevens en aanwijzingen op om die aan specifieke verdachten te kunnen koppelen (een belangrijk onderdeel van onderzoeken naar onderlinge communicatie). Namen van kinderen, een partner, de hond, een trouwdag en de verjaardag van een ex, om wat te noemen.

Contant geld

In de berichten was helder terug te zien wat de recherche vermoedde: in november waren ­rechercheurs een keer betrapt terwijl ze een verdachte volgden. Die reed ineens een heel vreemde omweg. Vaste ontmoetingsplekken werden ook bevestigd. Onder de bloemenhandelaars waren de verdachten overigens ook ­opgevallen, doordat ze zich amateuristisch gedroegen, en anders dan reguliere bloemenhandelaars werkten ze voornamelijk met contant geld. In een in beslag genomen bestelbus zat onder de voeten van de bijrijder een verborgen ruimte waar zestig blokken cocaïne van een kilo in pasten, maar die was al niet meer in gebruik.

De recherche las ook de ambivalente houding terug tegenover versleutelde communicatie. De verdachten waanden zich niet langer onaantastbaar door hun afgeschermde chats, maar konden ook niet zonder. Nadat de aanbieder van versleutelde communicatie EncroChat door overheidsdiensten was neergehaald, en opsporingsinstanties weer met een schat aan berichten bleken te hebben kunnen meelezen, waarschuwden ze elkaar. Ze deelden een screenshot van een nieuwsbericht over de ontmanteling van EncroChat, maar communiceerden vervolgens al snel weer even onvoorzichtig verder als ze tot dan toe hadden gedaan.

De recherche van district Zuid zag door het onderzoek beter hoe kwetsbaar de sierteeltsector is en gaat zich met nieuwe projecten meer richten op de bloemenveiling.