Gein-omwonenden maken bezwaar tegen windmolens – uit voorzorg

Beeld ANP

Het groen rond het Gein zou het landschap volgens de bewoners van Zuidoost en Abcoude onherstelbaar beschadigd raken door de komst van de windmolens. Daarvoor heeft de gemeente geen concrete plannen, maar bij de bewoners bestaat de vrees dat het er toch van gaat komen omdat windmolens in andere delen van de gemeente geen optie zijn. De Ronde Venen strekt zich uit tot de omgeving van Schiphol, waar windmolens uit den boze zijn. Andere delen van de gemeente, zoals de Vinkeveense Plassen, zullen ook afvallen.

Hoewel het Gein onderdeel uitmaakt van de als Unesco-erfgoed beschermde Stelling van Amsterdam, laten de omwonenden toch al in een vroeg stadium van zich laten horen. Alle gemeenten komen met een inschatting hoeveel zon- en windenergie daar kan worden opgewekt. Daarover spreekt de gemeenteraad van de Ronde Venen binnenkort. De provincies komen op basis daarvan tot een Regionale Energie Strategie (RES), waarna de gemeenten op zoek gaan naar geschikte locaties.

In Abcoude en Zuidoost zijn ze daar niet gerust op, zegt Maarten van Dijk, de molenaar van de ‘Mondriaanmolen’ in Abcoude. Daar komt bij dat Amsterdam net over de gemeentegrens ook ‘zoekgebieden’ heeft aangewezen waar windmolens kunnen komen. Bij Zuidoost gaat het dan om de Gaasperplas en het kantorengebied Amstel III. De vrees is dat Amsterdam zich niet geremd voelt om hier windmolens te bouwen, als de Ronde Venen daarvoor ook aanstalten maakt aan de andere kant van de gemeentegrens.

Grensgebied

Dat risico is volgens de bewoners des te groter omdat hier twee provincies aan elkaar grenzen, met verschillende RES’sen. De Ronde Venen en Amsterdam gaan daarom binnenkort in gesprek met de andere gemeenten aan weerszijden van de provinciegrens. Want ook de bewoners van Bijlmer en Gaasperdam krijgen de windmolens van De Ronde Venen in hun uitzicht als die in het Geingebied komen, waarschuwt Van Dijk. “Het is eigenlijk toevallig dat het hoort bij De Ronde Venen, maar hier kijken straks net zoveel Amsterdammers op uit als Abcoudenaren.”

Gemeente de Ronde Venen legt nu eerst het oor te luister bij de inwoners. Op de website zonenwindkaart.nl kan iedereen zelf aanwijzen welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en welke niet. Op basis daarvan komt wethouder Hagen in het voorjaar met een voorstel voor ‘zoekgebieden’.

De bezorgdheid in het Geingebied is typerend voor de discussie in heel veel gemeenten die zich nu allemaal buigen over de RES en de vraag waar windmolens kunnen komen. In Amsterdam zijn onder meer ook de omgeving van IJburg, de kop van de Amstelscheg, de A10-Noord en de Noorder IJplas aangewezen als zoekgebied.

In al deze zoekgebieden worden nu de opvattingen van bewoners gepeild. Bij de Noorder IJplas is de gemeente Amsterdam zelfs een intentieovereenkomst aangegaan met twee energiecoöperaties over de bouw van windmolens in dit gebied. Dat zorgt voor argwaan bij de bewoners van woonboten in het Zijkanaal H, die bepaald niet enthousiast zijn over de mogelijkheid dat windmolens onderdeel worden van hun uitzicht. Formeel start de vergunningprocedure over de vraag of hier windmolens mogen komen pas volgend jaar.