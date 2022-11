Gehandicaptenverzorgster schuldig bevonden aan dood 11-jarige Emilie

Beeld ANP XTRA

Gehandicaptenbegeleidster Arlette van E. vergat vorig jaar om een buggy vast te zetten op een rolstoelfiets. Toen ze vervolgens met de elfjarige Emilie, die in de buggy zat, de Van Boshuizenstraat in Zuid opdraaide, viel de buggy van de fiets. Door de val liep het meervoudig gehandicapte meisje een dwarslaesie op. Ze overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De rechtbank in Amsterdam is van mening dat de ambulant begeleidster ‘haar zorgplicht heeft geschonden door de buggy niet op de juiste wijze te bevestigen aan de fiets’. Van E. werkt als zorgverlener en op haar schouder rust een ‘grote mate van verantwoordelijkheid, zeker bij iemand zo kwetsbaar als Emilie’.

Toch legt de rechtbank haar geen straf op. Een straf zou in het niet vallen bij het schuldgevoel en de maatschappij is er bovendien niet bij gediend, redeneert de rechtbank. “Het neemt het verdriet om het overlijden niet weg.” Het vonnis van de rechtbank is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Onachtzaam en nalatig

Het ongeluk had voorkomen kunnen worden, oordeelde de officier van justitie eerder. “Als de verdachte beter had opgelet, was het nooit gebeurd,” zei ze tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank noemde het in het vonnis ‘onachtzaam en nalatig’. Van E. kon het zich niet veroorloven om afgeleid te zijn, vinden de rechters.

In het vonnis wordt Van E. omschreven als ‘een bevlogen en liefdevolle begeleidster’. Ze is gesteld op de kinderen die ze verzorgt en weet wat zij nodig hebben. Ook voor Van E. is het overlijden van Emilie ‘een schokkende ervaring geweest die ze de rest van haar leven met zich mee zal dragen’.

Van E. werkt nog altijd als ZZP’er in de gehandicaptenverzorging. Door de veroordeling komt ze mogelijk niet meer in aanmerking voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Die is verplicht ivoor het uitoefenen van haar beroep.

Van E. heeft altijd toegegeven schuldig te zijn aan het ongeval. Ze is aansprakelijk gesteld voor de kosten van de begrafenis en het betalen van smartengeld. Inmiddels heeft ze 46.000 euro betaald. De ouders van Emilie hebben daarnaast een claim neergelegd van 700.000 euro aan misgelopen PGB-inkomsten (persoonsgebonden budget).

In de civiele procedure doet de rechtbank op 30 november uitspraak.