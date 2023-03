Gehaktbal van mammoetvlees gepresenteerd in Nemo: ‘Als we een kipnugget hadden gemaakt, stonden jullie hier niet’

Beeld Jennifer Gijrath

Het klinkt als de aanloop naar een 1 aprilgrap, maar ja, de gehaktbal die de Australische kweekvleesmaker Vow onthulde is echt, echt, echt van spierweefsel van de mammoet. Nou ja, een beetje dan. Dna van een duizenden jaren geleden gestorven mammoet is samengebracht met dat van de Afrikaanse olifant en opgekweekt met behulp van stamcellen van een schaap.

Het resultaat werd vanonder een stolp voor de hele wereld onthuld in Nemo. Bij het bakken met behulp van een gasbrander kwam een ongekend aroma vrij, vertelde onderzoeksdirecteur James Ryall. Niemand die de mammoetbal heeft geproefd. Dat zou onverstandig zijn vanwege mogelijke overgevoeligheid, legde Ryall uit, nu de mensheid al eeuwen geen mammoetvlees meer heeft gegeten.

Het kostte het team van professor Ernst Wolvetang van de Universiteit van Queensland maar een paar weken werk, vertelde hij in Nemo. Het was verrassend eenvoudig voor iemand die zich gewoonlijk buigt over hersen- en stamcellen.

Zeldzame dieren

Net als andere start-ups die hard op weg zijn om kweekvlees te ontwikkelen, zoals het Nederlandse Mosa Meat, wil Vow vlees maken zonder dat daar nog dieren voor hoeven sterven. Door de geringere klimaatimpact van laboratoria zonder uitstoot en alleen duurzame energie zou dat ook vanwege de opwarming van de aarde een zegen zijn, al zal de ‘footprint’ van een plantaardig dieet altijd kleiner zijn.

Vow onderscheidt zich door niet simpelweg het vlees van koeien, kippen of varkens te kweken. In plaats daarvan leggen de Australiërs zich toe op vlees van zeldzamer dieren, zoals krokodillen of buffels. Al zo’n vijftig soorten zijn beproefd. Vow gaat ervan uit dat de mensheid niet zal matigen met vlees, ondanks de klimaatimpact van dierlijke producten. Oprichter Tim Noakesmith vertelde dat hij het vanwege bezorgdheid over klimaatverandering heeft geprobeerd om als veganist door het leven te gaan, maar vergeefs. “We willen iets maken dat zo goed smaakt dat het oude vlees overbodig wordt.”

Het verst is het bedrijf met vlees van de Japanse kwartel, wat in Singapore nog dit jaar beschikbaar moet komen in de duurdere restaurants. Op den duur is het de bedoeling dat het vlees ook in de supermarkten terechtkomt. Volgens Vow is dat in de VS een kwestie van jaren.

In Europa loopt de toezichthouder niet zo hard. Vandaar de presentatie in Nemo: daarbij speelde een rol dat het idee voor een gehaktbal van mammoetvlees kwam van de Nederlandse reclameman Bas Korsten, maar Vow wil meteen de autoriteiten hier tot haast manen. De keuze viel op de mammoet: een eerder slachtoffer van klimaatverandering. Daarmee mikte Vow op veel mediabelangstelling. Of zoals Ryall zei tegen de toegestroomde journalisten: “Als we een kipnugget hadden gemaakt, stonden jullie hier niet.”