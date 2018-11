Gegevens 10.000 klanten Albert Heijn gelekt

Het zou gaan om een programmeerfout in de site die inmiddels is hersteld. Ook zijn de wachtwoorden van de betrokken gebruikers uit voorzorg geblokkeerd, heeft AH de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gebracht en de gebruikers gemaild.



Er zouden geen signalen zijn dat de inloggegevens zijn misbruikt.



Via ah.nl kunnen boodschappen worden besteld. Betaalgegevens worden niet aan accounts gekoppeld, omdat alleen met iDEAL kan worden afgerekend en niet met creditcards.



Maandelijks krijgt ah.nl ongeveer 4,5 miljoen bezoekers, maar die loggen niet allemaal in en bestellen dus ook niet allemaal spullen.



Volgens Albert Heijn was door een fout in de loginpagina van ah.nl de loginnaam en het wachtwoord van gebruikers kortte tijd zichtbaar in de adresbalk van de browser. De onderneming werd daar afgelopen dinsdag door een klant op gewezen.



"Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan aan de betrokken klanten", laat IT-directeur Michel Ruijterman weten.



Zusterbedrijf bol.com, dat eveneens tot het Ahold-concern behoort, heeft zijn eigen infrastructuur en leveranciers. Het aandeel Ahold stond omstreeks 11.00 uur 1,2 procent hoger op 22,38 euro.