Geflopte Amsterdamse City Trees duiken nu toch op in Londen

De acht City Trees die in 2018 werden geplaatst in de Valkenburgerstraat zouden 20 procent van de fijnstof uit de lucht halen en 5 procent van de stikstofdioxide. Beeld Jean-Pierre Jans

Het is een beetje als een plaat die blijft hangen: in iedere stad waar City Trees, de mechanische bomen die luchtvervuiling in vieze straten zouden verminderen, worden geïntroduceerd, is er aanvankelijk enthousiasme. Vol verwachting kloppen harten: zou dit een oplossing zijn voor de fijnstof? Zou dit dan effectief zijn tegen vervuilde lucht én fijn om naar te kijken tegelijk?

Nu is Londen aan de beurt. Niet gehinderd door tegenvallende ervaringen in Amsterdam en vele andere steden. Zo ging het eerder ook in Parijs en Berlijn, in Hilversum en in Amersfoort.

Terwijl het idee zo goed lijkt: volgens de Duitse leverancier Green City Solutions staat één City Tree gelijk aan 275 bomen. De acht City Trees die in 2018 werden geplaatst in de Valkenburgerstraat, misschien wel de vieste straat van Amsterdam, zouden 20 procent van de fijnstof uit de lucht halen en 5 procent van de stikstofdioxide. In de smerige Valkenburgerstraat scheelt dat een slok op een borrel, dus voor een proef had toenmalig verkeerswethouder Pieter Litjens wel twee ton over.

Mislukking

Het is bekend: het experiment liep uit op een mislukking. Deskundigen van de GGD en de Universiteit Wageningen berekenden dat de City Trees zorgden voor minder dan 1 procent minder fijnstof. En de mospanelen die lucht aanzuigen en weer uitblazen bleken langs de gevels van de Valkenburgerstraat niet minder maar méér stikstofdioxide af te geven. Het mos verpieterde bovendien en moest enkele keren worden vervangen. De gemeente stopte vorig jaar met het experiment, de twee ton werden afgeschreven.

Londen is nu de volgende plek waar de bomen opduiken. De berichtgeving is weer positief: de Daily Mail vergelijkt in navolging van de persberichten van het bedrijf de ‘schoonmaakkracht’ van de drie geplaatste City Trees ronkend met dat van ‘een klein bos’. Kijken hoelang ze in Londen enthousiast blijven…