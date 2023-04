Geflopt Aalsmeers bloemenpretpark FloriWorld drukt veilinggigant Flora Holland in het rood

Beeld ANP / Ramon van Flymen / Hollandse-Hoogte

FloriWorld moest jaarlijks 350.000 toeristen trekken met allerlei digitale tentoonstellingen over de Nederlandse bloemenweelde. Er werd vooral gerekend op toergroepen van buiten Europa. De attractie was daarmee ook een belangrijke bliksemafleider voor de toeristendrukte in Amsterdam.

Met promotor Bloemenbureau Holland trok veilinggigant Flora Holland de kar. Onder meer werd op het terrein van diens grootste veilingvestiging, in Aalsmeer, een stuk grond vrijgemaakt. Ook deed het bedrijf de administratie voor FloriWorld en was het, met 33 procent, mede-aandeelhouder.

In totaal werd 29 miljoen euro voor FloriWorld uitgetrokken. Maar de timing zat tegen. FloriWorld ging zomer 2020 drie maanden na de corona-uitbraak open en kon vrijwel meteen bij elke lockdown weer dicht. Dat leidde in beide coronajaren tot een exploitatieverlies van ruim 2,2 miljoen euro. Pas in maart 2022 werd de attractie weer volledig heropend, in de hoop dat het toerisme op gang zou komen.

Bloemenbeluste Aziaten

Dat bleek landelijk het geval, maar niet naar Aalsmeer. Van de 100.000 jaarbezoekers die nodig waren om zwarte cijfers te schrijven, kwamen er in 2022 slechts ‘een paar duizend’. Vooral het ontbreken van bloemenbeluste Aziaten, vanwege de aanhoudende coronacrisis in Azië, en het wegblijven van Amerikanen, die de oorlog in Oekraïne veel te dicht bij Aalsmeer vonden liggen, brak de attractie op.

Afgelopen november werd het contract met de exploitant van FloriWorld verbroken, nadat die de eigenaren van de attractie, waaronder dus Flora Holland, niet meer kon betalen. de deuren sloten definitief. In januari bleek een reddingspoging op niets uit te lopen en werd het faillissement aangevraagd. FloriWorld liet daarbij zo’n 23,5 miljoen euro schuld achter.

De curator van FloriWorld laat zich nog niet uit over de toekomst van FloriWorld. Eén verdieping is nog in gebruik als kantoor voor Bloemenbureau Holland. Maar voor de inrichting, inclusief de attracties, wordt alvast een koper gezocht. Huisbank ABN Amro, die voor 14 miljoen euro hypotheken en leningen had uitstaan, claimt volgens de curator nu zowel het pand als de inventaris.

Naast initiatiefnemer was Flora Holland ook huisbaas, boekhouder, geldschieter en — met een belang van 33 procent — aandeelhouder van FloriWorld. Het veilingbedrijf laat nu in zijn jaarverslag weten dat de flop 5,7 miljoen euro kost en daarmee een belangrijke reden is voor het jaarverlies van 4 miljoen euro, het eerste verlies in jaren. In coronajaar 2021 werd nog 7 miljoen winst gemaakt.

Rode cijfers

FloriWorld was vorig jaar niet de enige tegenslag voor de grootste bloemenveiling ter wereld. Via de veilingen van Flora Holland werd weliswaar voor meer dan 5 miljard euro aan bloemen en planten verhandeld, maar dat was wel 8 procent minder dan vorig jaar.

Vooral de prijs van stroom en gas speelt het veilingbedrijf parten. Niet alleen nemen daardoor de eigen kosten toe — de bedrijfslasten stegen 20 procent — ook is daardoor minder aanvoer van bloemen en planten, omdat kwekers hun activiteiten op een laag pitje zetten. Flora Holland verwacht daardoor ook dit jaar in de rode cijfers te komen.

Bij het bedrijf, de grootste veiling van bloemen en planten ter wereld, werken 2900 mensen, waarvan 2600 in Aalsmeer. Daarnaast zijn op het terrein in Aalsmeer tientallen bedrijven uit de sierteeltsector gevestigd.