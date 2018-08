Gefermenteerde vissendarmen? De grens is bereikt

De realiteit is keihard: uitgaan is veranderd © Shutterstock

Eetbars zijn the best of both worlds. Je eet er negen van de tien keer fantastisch, maar je hebt geen last van obers met witte handschoentjes die fluisteren over wijn.



Het bier en de wijn vloeien rijkelijk, maar omdat je erbij eet word je zonder hoofdpijn wakker. Want in een eetbar geldt: wie met een kater wakker wordt heeft niet te veel gedronken, maar gewoon te weinig gegeten.



Onder de pioniers zijn Eetbar Wilde Zwijnen op het Javaplein en natuurlijk het onvolprezen Café De Klepel in de Prinsenstraat: een wijnbar waar elke dag een klassiek, maar uitstekend menu geserveerd wordt.



Nieuwer zijn Café Binnenvisser en Bar Centraal (allebei in Oud-West) waar de focus op natuurwijnen en kleine gerechten ligt. Stuk voor stuk zaken die eruitzien als kroeg: de sfeer is informeel, je kunt er slap ouwehoeren én uitstekend eten.



Ook Bar Fisk in De Pijp is een goed voorbeeld: het voelt alsof je uit bent, maar je bent gewoon aan het eten - of andersom. En zo kan ik nog wel even doorgaan.



Er zijn zelfs zoveel eetbars in Amsterdam dat culinair journalisten Famke en Floor van Praag er een boek over schrijven. Het verschijnt pas in oktober, maar tegen die tijd is de deze trend vast nog lang niet op zijn hoogtepunt. Gelukkig maar, want aan de bar hangen was nog nooit zo lekker.